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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211231/vaktsinatsiya-1766276395.html
Скворцова назвала вакцинацию самым эффективным методом борьбы с пандемией
Скворцова назвала вакцинацию самым эффективным методом борьбы с пандемией - РИА Новости, 31.12.2021
Скворцова назвала вакцинацию самым эффективным методом борьбы с пандемией
Самый эффективный метод в борьбе с пандемией - это вакцинация, она должна расширяться и совершенствоваться, заявила глава Федерального медико-биологического... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:42
2021-12-31T10:54
распространение коронавируса
общество
вероника скворцова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Самый эффективный метод в борьбе с пандемией - это вакцинация, она должна расширяться и совершенствоваться, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."Конечно, самый эффективный метод борьбы с любой эпидемией - это вакцинация и как бы вакцинация и иммунизация…, поэтому вакцинация должна сохраняться, она должна расширяться, и она должна совершенствоваться", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".Как ранее отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на 30 декабря численность россиян, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса составила 78,7 миллиона человек, полностью вакцинированы почти 74,5 миллиона.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
https://ria.ru/20211230/vaktsinatsiya-1766217649.html
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общество, вероника скворцова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Материал дополняется
10:42 31.12.2021 (обновлено: 10:54 31.12.2021)
 
Скворцова назвала вакцинацию самым эффективным методом борьбы с пандемией

Глава ФМБА Скворцова назвала вакцинацию самым эффективным методом борьбы с пандемией

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Самый эффективный метод в борьбе с пандемией - это вакцинация, она должна расширяться и совершенствоваться, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Конечно, самый эффективный метод борьбы с любой эпидемией - это вакцинация и как бы вакцинация и иммунизация…, поэтому вакцинация должна сохраняться, она должна расширяться, и она должна совершенствоваться", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".
Как ранее отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на 30 декабря численность россиян, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса составила 78,7 миллиона человек, полностью вакцинированы почти 74,5 миллиона.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
Девушка стоит в очереди в пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
Вчера, 17:41Распространение коронавируса
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