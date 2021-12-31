https://ria.ru/20211231/utechka-1766324353.html

Российские космонавты нашли возможное последнее место утечки на МКС

Российские космонавты нашли возможное последнее место утечки на МКС - РИА Новости, 31.12.2021

Российские космонавты нашли возможное последнее место утечки на МКС

Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли на МКС, возможно, последнее место в модуле "Звезда", откуда могла происходить утечка воздуха. Об этом... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T19:11

2021-12-31T19:11

2021-12-31T19:38

наука

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

дмитрий рогозин

антон шкаплеров

петр дубров

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли на МКС, возможно, последнее место в модуле "Звезда", откуда могла происходить утечка воздуха. Об этом журналистам заявили в пресс-службе "Роскосмоса"."Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС", — говорится в сообщении.Речь не идет о новых неполадках на станции — ранее гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил о проблемах с корпусом и оборудованием. Ему доложили, что космонавты знают, как их "излечить".Как добавили в пресс-службе, средства устранения негерметичности планируют доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс". После этого космонавты приступят к окончательному устранению утечки.Ранее в корпусе МКС были обнаружены трещины. Небольшую утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, а в октябре 2020-го экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". В марте 2021 года ее заделали. Как сообщали РИА Новости в "Роскосмосе", угрозы станции и экипажу не было.Впоследствии стало известно о наличии второй трещины — ее также заделали в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест, откуда она происходит, и герметизацию.В январе руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев указывал, что из-за негерметичности — эквивалентной отверстию диаметром 0,2 миллиметра — давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба. Это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС необходимо регулярно наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы есть как на самой станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. При этом люк в отсек, где обнаружили утечку, преимущественно закрыт. В нем поддерживается давление воздуха на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции и приступить к строительству собственной орбитальной служебной станции. Как рассказывал вице-премьер Юрий Борисов, она должна в том числе стать перевалочным пунктом для полетов к Луне.

https://ria.ru/20210423/rogozin-1729649187.html

https://ria.ru/20211231/rakety-1766321803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, антон шкаплеров, петр дубров