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В Госдуме заявили о превращении Украины в квазичлена НАТО

В Госдуме заявили о превращении Украины в квазичлена НАТО - РИА Новости, 31.12.2021

В Госдуме заявили о превращении Украины в квазичлена НАТО

Украину превращают в квазичлена НАТО, создавая угрозу безопасности России, для достижения стратегической стабильности РФ важно продолжать диалог со странами... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T16:14

2021-12-31T16:14

2021-12-31T16:14

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украину превращают в квазичлена НАТО, создавая угрозу безопасности России, для достижения стратегической стабильности РФ важно продолжать диалог со странами Запада, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Накануне прошли вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждался предложенный Москвой проект гарантий безопасности."Я приветствую и поддерживаю все шаги, предпринимаемые нашим президентом в части выстраивания диалога со странами НАТО и достижения стратегической стабильности, потому что фактически сегодня мы видим, что, несмотря на заверения наших западных коллег, Украину превращают в квазичлена Североатлантического альянса", - отметил Белик, комментируя телефонный разговор лидеров РФ и США.Политик добавил, несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, "Запад использует нашего ближайшего соседа, как свой плацдарм для геополитического и военного давления" на Россию, поэтому любые контакты с крупными международными игроками имеют сейчас важнейшее значение для РФ в рамках обеспечения стабильности и безопасности."Поэтому любые формы диалога, в первую очередь, с человеком, который на Западе играет важнейшую роль, Джозефом Байденом, очень важны сегодня для того, чтобы, прежде всего, была гарантированно обеспечена безопасность России", - подчеркнул он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20211231/lavrov-1766234596.html

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766288487.html

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