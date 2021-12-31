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Зеленский намерен переименовать партию перед выборами, сообщили СМИ
Зеленский намерен переименовать партию перед выборами, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2021
Зеленский намерен переименовать партию перед выборами, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию "Слуга народа" перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T12:40
2021-12-31T16:11
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
страна.ua
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КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию "Слуга народа" перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием фамилии главы государства, сообщило в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду — в 2023-м. Согласно данным опроса, проведенного с 17 по 22 декабря 2021 года социологической службой центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, семь партий во главе с президентской "Слугой народа" прошли бы в украинский парламент, если бы выборы в Раду были в ближайшее время."Зеленский хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам. &lt;…&gt; По их (собеседников издания. — Прим. ред.) словам, на Банковой обсуждается вариант, по которому "Слуга народа" будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдет на выборы", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.По данным издания, такой план созрел на основе анализа данных социологии, которые показывают, что рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии.Также источник издания сообщил, что в офисе президента планируют составить список партии на выборы без "зашкваренных персонажей" из числа нынешних депутатов. "Вообще действующих депутатов Рады из фракции "Слуг народа" в списке будет немного. Постараются подобрать максимально незашкваренный состав. Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы", — цитирует собеседника "Страна.ua".
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, страна.ua
12:40 31.12.2021 (обновлено: 16:11 31.12.2021)
 
Зеленский намерен переименовать партию перед выборами, сообщили СМИ

"Страна.ua": Зеленский намерен переименовать партию "Слуга народа" перед выборами в Раду

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию "Слуга народа" перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием фамилии главы государства, сообщило в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду — в 2023-м. Согласно данным опроса, проведенного с 17 по 22 декабря 2021 года социологической службой центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, семь партий во главе с президентской "Слугой народа" прошли бы в украинский парламент, если бы выборы в Раду были в ближайшее время.
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"Зеленский хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам. <…> По их (собеседников издания. — Прим. ред.) словам, на Банковой обсуждается вариант, по которому "Слуга народа" будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдет на выборы", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По данным издания, такой план созрел на основе анализа данных социологии, которые показывают, что рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии.
Также источник издания сообщил, что в офисе президента планируют составить список партии на выборы без "зашкваренных персонажей" из числа нынешних депутатов. "Вообще действующих депутатов Рады из фракции "Слуг народа" в списке будет немного. Постараются подобрать максимально незашкваренный состав. Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы", — цитирует собеседника "Страна.ua".
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