https://ria.ru/20211231/ukraina-1766287789.html

Зеленский намерен переименовать партию перед выборами, сообщили СМИ

Зеленский намерен переименовать партию перед выборами, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2021

Зеленский намерен переименовать партию перед выборами, сообщили СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию "Слуга народа" перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:40

2021-12-31T12:40

2021-12-31T16:11

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

страна.ua

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760951605_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_33cd4025e82e275adcb1c277362a3fc1.jpg

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию "Слуга народа" перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием фамилии главы государства, сообщило в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду — в 2023-м. Согласно данным опроса, проведенного с 17 по 22 декабря 2021 года социологической службой центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, семь партий во главе с президентской "Слугой народа" прошли бы в украинский парламент, если бы выборы в Раду были в ближайшее время."Зеленский хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам. <…> По их (собеседников издания. — Прим. ред.) словам, на Банковой обсуждается вариант, по которому "Слуга народа" будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдет на выборы", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.По данным издания, такой план созрел на основе анализа данных социологии, которые показывают, что рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии.Также источник издания сообщил, что в офисе президента планируют составить список партии на выборы без "зашкваренных персонажей" из числа нынешних депутатов. "Вообще действующих депутатов Рады из фракции "Слуг народа" в списке будет немного. Постараются подобрать максимально незашкваренный состав. Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы", — цитирует собеседника "Страна.ua".

https://ria.ru/20211220/reyting-1764526204.html

https://ria.ru/20211130/deputat-1761424552.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, страна.ua