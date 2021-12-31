https://ria.ru/20211231/ukraina-1766276662.html

"Отпусти и забудь!" Американцы потребовали от Байдена забыть об Украине

Американцы потребовали от Байдена "отпустить и забыть" Украину - РИА Новости, 31.12.2021

"Отпусти и забудь!" Американцы потребовали от Байдена забыть об Украине

Читатели американской газеты The Wall Street Journal прокомментировали состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Джо... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:46

2021-12-31T10:46

2021-12-31T14:17

украина

мексика

владимир путин

джо байден

министерство обороны сша

восточная европа

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal прокомментировали состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.По их мнению, украинский кризис может слишком дорого обойтись всему миру, если Америка не проявит сдержанность. Многие комментаторы напомнили о прецедентах как нагнетания, так и "оттепели" в отношениях Москвы и Вашингтона."США реагировали бы совершенно так же, если бы Россия разместила свое оружие у американских границ", — написал журналист издания. "Очень точно! Штаты бы выбили дух из Мексики базуками, если бы Мексика так поступила. Израиль фактически так и поступает с соседями", — отметил, в свою очередь, пользователь J Yang."Надо вспомнить слоган холодной войны: уж лучше быть красным, чем мертвым", — заявил George Rebovich."Настало время нам перестать быть полицейским мира. Для нас нет никакой пользы связываться ни с Украиной, ни с Тайванем. Последний раз, когда я наблюдал, наш госдолг был под 30 триллионов. Мы не можем себе такого позволять. Нам надо решить свои проблемы и не разруливать чужие", — уверен Robert Reilley."Этот телефонный разговор был просто подготовкой к серии из трех встреч переговорщиков и групп. В результате сегодняшний диалог дал возможность сторонам просто заявить о требованиях. Ни одна из сторон в сегодняшнем разговоре не уступила ни одной переговорной позиции. Так что расслабьтесь. Это было лишь формальное начало. Ничего больше", — написал в комментариях Michael Quick."Ситуация с Украиной — проблема Восточной Европы. Нет необходимости провоцировать Россию с помощью натовской поддержки на ее границе с Украиной, равно как Соединенным Штатам не следует вмешиваться в эти дела. Они сами решат этот вопрос в свое время", — высказался Chad Redding."Знаете, как сейчас часто цитируют "Холодное сердце" — "отпусти и забудь". Просто отпустите уже Украину, она ничего не значит для народа Америки, но зато много значит для Джо и его подручных в Пентагоне. Просто отпустите и забудьте! Из камня воду не выжмешь", — заключил Neal Lehnert.Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями". Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать разрыв отношений.

https://ria.ru/20211231/temy-1766256167.html

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766275596.html

https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1766274058.html

украина

мексика

восточная европа

россия

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украина, мексика, владимир путин, джо байден, министерство обороны сша, восточная европа, цены на нефть, россия