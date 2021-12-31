"Отпусти и забудь!" Американцы потребовали от Байдена забыть об Украине

10:46 31.12.2021 (обновлено: 14:17 31.12.2021)
Американцы потребовали от Байдена "отпустить и забыть" Украину
Читатели WSJ оценили переговоры Байдена и Путина и призвали Америку забыть об Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal прокомментировали состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
"США реагировали бы совершенно так же, если бы Россия разместила свое оружие у американских границ", — написал журналист издания. "Очень точно! Штаты бы выбили дух из Мексики базуками, если бы Мексика так поступила. Израиль фактически так и поступает с соседями", — отметил, в свою очередь, пользователь J Yang.
"Надо вспомнить слоган холодной войны: уж лучше быть красным, чем мертвым", — заявил George Rebovich.
"Настало время нам перестать быть полицейским мира. Для нас нет никакой пользы связываться ни с Украиной, ни с Тайванем. Последний раз, когда я наблюдал, наш госдолг был под 30 триллионов. Мы не можем себе такого позволять. Нам надо решить свои проблемы и не разруливать чужие", — уверен Robert Reilley.
"Этот телефонный разговор был просто подготовкой к серии из трех встреч переговорщиков и групп. В результате сегодняшний диалог дал возможность сторонам просто заявить о требованиях. Ни одна из сторон в сегодняшнем разговоре не уступила ни одной переговорной позиции. Так что расслабьтесь. Это было лишь формальное начало. Ничего больше", — написал в комментариях Michael Quick.
"Ситуация с Украиной — проблема Восточной Европы. Нет необходимости провоцировать Россию с помощью натовской поддержки на ее границе с Украиной, равно как Соединенным Штатам не следует вмешиваться в эти дела. Они сами решат этот вопрос в свое время", — высказался Chad Redding.
"Знаете, как сейчас часто цитируют "Холодное сердце" — "отпусти и забудь". Просто отпустите уже Украину, она ничего не значит для народа Америки, но зато много значит для Джо и его подручных в Пентагоне. Просто отпустите и забудьте! Из камня воду не выжмешь", — заключил Neal Lehnert.
Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями". Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать разрыв отношений.