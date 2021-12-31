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"Отпусти и забудь!" Американцы потребовали от Байдена забыть об Украине
Американцы потребовали от Байдена "отпустить и забыть" Украину - РИА Новости, 31.12.2021
"Отпусти и забудь!" Американцы потребовали от Байдена забыть об Украине
Читатели американской газеты The Wall Street Journal прокомментировали состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Джо... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:46
2021-12-31T14:17
украина
мексика
владимир путин
джо байден
министерство обороны сша
восточная европа
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal прокомментировали состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.По их мнению, украинский кризис может слишком дорого обойтись всему миру, если Америка не проявит сдержанность. Многие комментаторы напомнили о прецедентах как нагнетания, так и "оттепели" в отношениях Москвы и Вашингтона."США реагировали бы совершенно так же, если бы Россия разместила свое оружие у американских границ", — написал журналист издания. "Очень точно! Штаты бы выбили дух из Мексики базуками, если бы Мексика так поступила. Израиль фактически так и поступает с соседями", — отметил, в свою очередь, пользователь J Yang."Надо вспомнить слоган холодной войны: уж лучше быть красным, чем мертвым", — заявил George Rebovich."Настало время нам перестать быть полицейским мира. Для нас нет никакой пользы связываться ни с Украиной, ни с Тайванем. Последний раз, когда я наблюдал, наш госдолг был под 30 триллионов. Мы не можем себе такого позволять. Нам надо решить свои проблемы и не разруливать чужие", — уверен Robert Reilley."Этот телефонный разговор был просто подготовкой к серии из трех встреч переговорщиков и групп. В результате сегодняшний диалог дал возможность сторонам просто заявить о требованиях. Ни одна из сторон в сегодняшнем разговоре не уступила ни одной переговорной позиции. Так что расслабьтесь. Это было лишь формальное начало. Ничего больше", — написал в комментариях Michael Quick."Ситуация с Украиной — проблема Восточной Европы. Нет необходимости провоцировать Россию с помощью натовской поддержки на ее границе с Украиной, равно как Соединенным Штатам не следует вмешиваться в эти дела. Они сами решат этот вопрос в свое время", — высказался Chad Redding."Знаете, как сейчас часто цитируют "Холодное сердце" — "отпусти и забудь". Просто отпустите уже Украину, она ничего не значит для народа Америки, но зато много значит для Джо и его подручных в Пентагоне. Просто отпустите и забудьте! Из камня воду не выжмешь", — заключил Neal Lehnert.Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями". Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать разрыв отношений.
https://ria.ru/20211231/temy-1766256167.html
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украина, мексика, владимир путин, джо байден, министерство обороны сша, восточная европа, цены на нефть, россия
10:46 31.12.2021 (обновлено: 14:17 31.12.2021)
 
Американцы потребовали от Байдена "отпустить и забыть" Украину

Читатели WSJ оценили переговоры Байдена и Путина и призвали Америку забыть об Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal прокомментировали состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
По их мнению, украинский кризис может слишком дорого обойтись всему миру, если Америка не проявит сдержанность. Многие комментаторы напомнили о прецедентах как нагнетания, так и "оттепели" в отношениях Москвы и Вашингтона.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
02:29
Ушаков заявил, что Путин и Байден затронули все основные темы
"США реагировали бы совершенно так же, если бы Россия разместила свое оружие у американских границ", — написал журналист издания. "Очень точно! Штаты бы выбили дух из Мексики базуками, если бы Мексика так поступила. Израиль фактически так и поступает с соседями", — отметил, в свою очередь, пользователь J Yang.
"Надо вспомнить слоган холодной войны: уж лучше быть красным, чем мертвым", — заявил George Rebovich.
"Настало время нам перестать быть полицейским мира. Для нас нет никакой пользы связываться ни с Украиной, ни с Тайванем. Последний раз, когда я наблюдал, наш госдолг был под 30 триллионов. Мы не можем себе такого позволять. Нам надо решить свои проблемы и не разруливать чужие", — уверен Robert Reilley.
"Этот телефонный разговор был просто подготовкой к серии из трех встреч переговорщиков и групп. В результате сегодняшний диалог дал возможность сторонам просто заявить о требованиях. Ни одна из сторон в сегодняшнем разговоре не уступила ни одной переговорной позиции. Так что расслабьтесь. Это было лишь формальное начало. Ничего больше", — написал в комментариях Michael Quick.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
10:36
США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Украины, заявил Лавров
"Ситуация с Украиной — проблема Восточной Европы. Нет необходимости провоцировать Россию с помощью натовской поддержки на ее границе с Украиной, равно как Соединенным Штатам не следует вмешиваться в эти дела. Они сами решат этот вопрос в свое время", — высказался Chad Redding.
"Знаете, как сейчас часто цитируют "Холодное сердце" — "отпусти и забудь". Просто отпустите уже Украину, она ничего не значит для народа Америки, но зато много значит для Джо и его подручных в Пентагоне. Просто отпустите и забудьте! Из камня воду не выжмешь", — заключил Neal Lehnert.
Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями". Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать разрыв отношений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10:22
В переговорах по безопасности должны участвовать военные США, заявил Лавров
 
УкраинаМексикаВладимир ПутинДжо БайденМинистерство обороны СШАВосточная ЕвропаЦены на нефтьРоссия
 
 
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