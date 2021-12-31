Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211231/teplyakova-1766302913.html
Девятилетней студентке МГУ нужен индивидуальный план, заявила омбудсмен
Девятилетней студентке МГУ нужен индивидуальный план, заявила омбудсмен - РИА Новости, 31.12.2021
Девятилетней студентке МГУ нужен индивидуальный план, заявила омбудсмен
Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой проинформировал психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова о необходимости... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:58
2021-12-31T14:58
образование - общество
мгу имени м. в. ломоносова
россия
алиса теплякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569556189_0:17:3255:1848_1920x0_80_0_0_eea022fec1ac47ee957147bb9c68d89a.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой проинформировал психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова о необходимости использовать индивидуальный учебный план для девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила омбудсмен.Алиса – девочка, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт – отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой. На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. На ситуацию обратили внимание в Совете по правам человека и Львова-Белова."Важно, чтобы мы не допустили травлю как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи. О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Львова-Белова заявляла, что органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью Тепляковой, однако она планирует направить письмо в "адрес ответственных лиц" с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках девочки.
https://ria.ru/20211226/spch-1765536665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569556189_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_915d39896998ec3e7a99b833f3c993a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова
14:58 31.12.2021
 
Девятилетней студентке МГУ нужен индивидуальный план, заявила омбудсмен

Омбудсмен Львова-Белова: девятилетней студентке МГУ Тепляковой нужен индивидуальный план

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой проинформировал психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова о необходимости использовать индивидуальный учебный план для девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила омбудсмен.
Алиса – девочка, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт – отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой. На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. На ситуацию обратили внимание в Совете по правам человека и Львова-Белова.
"Важно, чтобы мы не допустили травлю как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи. О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Львова-Белова заявляла, что органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью Тепляковой, однако она планирует направить письмо в "адрес ответственных лиц" с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках девочки.
Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Асмолов - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 13:41
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ
 
Образование - ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияАлиса Теплякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В России вином можно будет называть только алкогольные напитки из винограда
01:47В России выросла единая минимальная цена пачки сигарет
01:41Швейцария упростила процедуру по смене пола для своих граждан
01:21Зеленский назвал свою главную цель
01:17Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины
01:16Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
01:15В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
01:05Повышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 января
01:02Казахстан принял председательство в СНГ
00:59В России начал действовать налог на вклады
00:54Председательство в ЕАЭС перешло к Киргизии
00:50В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов
00:44В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
00:37ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
00:29В России изменились правила назначения пособия по беременности
00:22В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
00:19В России выросли страховые пенсии по старости
00:13В России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
00:08В России вырос размер пособия по безработице
00:00В Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусором
Лента новостейМолния
В России вином можно будет называть только алкогольные напитки из виноградаВ России выросла единая минимальная цена пачки сигаретШвейцария упростила процедуру по смене пола для своих гражданЗеленский назвал свою главную цельБайден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против УкраиныКто подставит подножку доллару в самый неожиданный моментВ России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеванияхПовышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 январяКазахстан принял председательство в СНГВ России начал действовать налог на вкладыПредседательство в ЕАЭС перешло к КиргизииВ России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантовВ Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспортеВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезньюВ России изменились правила назначения пособия по беременностиВ Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеровВ России выросли страховые пенсии по старостиВ России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимумВ России вырос размер пособия по безработицеВ Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусором