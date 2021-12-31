Девятилетней студентке МГУ нужен индивидуальный план, заявила омбудсмен
Омбудсмен Львова-Белова: девятилетней студентке МГУ Тепляковой нужен индивидуальный план
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой проинформировал психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова о необходимости использовать индивидуальный учебный план для девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила омбудсмен.
Алиса – девочка, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт – отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой. На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. На ситуацию обратили внимание в Совете по правам человека и Львова-Белова.
"Важно, чтобы мы не допустили травлю как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи. О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Львова-Белова заявляла, что органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью Тепляковой, однако она планирует направить письмо в "адрес ответственных лиц" с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках девочки.