https://ria.ru/20211231/teplyakova-1766302913.html

Девятилетней студентке МГУ нужен индивидуальный план, заявила омбудсмен

Девятилетней студентке МГУ нужен индивидуальный план, заявила омбудсмен - РИА Новости, 31.12.2021

Девятилетней студентке МГУ нужен индивидуальный план, заявила омбудсмен

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой проинформировал психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова о необходимости... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T14:58

2021-12-31T14:58

2021-12-31T14:58

образование - общество

мгу имени м. в. ломоносова

россия

алиса теплякова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569556189_0:17:3255:1848_1920x0_80_0_0_eea022fec1ac47ee957147bb9c68d89a.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой проинформировал психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова о необходимости использовать индивидуальный учебный план для девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила омбудсмен.Алиса – девочка, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт – отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой. На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. На ситуацию обратили внимание в Совете по правам человека и Львова-Белова."Важно, чтобы мы не допустили травлю как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи. О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Львова-Белова заявляла, что органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью Тепляковой, однако она планирует направить письмо в "адрес ответственных лиц" с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках девочки.

https://ria.ru/20211226/spch-1765536665.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова