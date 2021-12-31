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Тегеран заявил, что ООН не запрещала Ирану развивать космическую программу

Тегеран заявил, что ООН не запрещала Ирану развивать космическую программу - РИА Новости, 31.12.2021

Тегеран заявил, что ООН не запрещала Ирану развивать космическую программу

Резолюция Совета Безопасности ООН 2231, которая одобрила заключение ядерной сделки с Ираном в 2015 году, не запрещает Тегерану заниматься космическими... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T23:21

2021-12-31T23:21

2021-12-31T23:21

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Резолюция Совета Безопасности ООН 2231, которая одобрила заключение ядерной сделки с Ираном в 2015 году, не запрещает Тегерану заниматься космическими исследованиями, в том числе запускать спутники, заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее представитель МИД Франции осудил запуск Ираном космической ракеты "Симург", которая должна была доставить на орбиту три исследовательских груза. Париж заявил, что этот запуск не соответствует резолюции 2231 СБ ООН, а также выразил сожаление, что запуск спутника не совпал с усилиями, предпринимаемыми для прогресса в переговорах по иранской ядерной программе в Вене."Вопреки заявлениям западных страны, ни одна резолюция не запрещает Ирану проводить свои космические исследования и соответствующие программы испытаний, в том числе в области спутников и ракет-носителей", - приводит агентство Tasnim слова Хатибзаде.В понедельник стартовал восьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. В четверг венские переговоры приостановились из-за наступающих новогодних праздников. Диалог сторон возобновится 4 января.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Власти Ирана приступили к развитию космических технологий еще в начале 2000-х годов. В 2009 году Иран завершил строительство отечественного космодрома "Семнан". Именно с него Тегеран впервые осуществил удачный запуск ракеты-носителя "Сафир-2" на орбиту. В 2019 году Иран, продолжив разработки, запустил с космодрома "Семнан" ракету "Симург" со спутником "Пеям". В том же году был совершен запуск ракеты "Сафир" со спутником "Дусти". Оба запуска были неудачными. Но в 2020 году Иран запустил свой первый военный спутник под названием "Нур-1". Он был выведен на 425-километровую орбиту при помощи трехступенчатой ракеты-носителя "Касед".

https://ria.ru/20211231/iran-1766318887.html

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