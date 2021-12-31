https://ria.ru/20211231/stabilnost-1766256428.html

В Кремле прокомментировали разговор Путина и Байдена

В Кремле прокомментировали разговор Путина и Байдена - РИА Новости, 31.12.2021

В Кремле прокомментировали разговор Путина и Байдена

Президент США Джозеф Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T02:38

2021-12-31T02:38

2021-12-31T02:38

в мире

сша

владимир путин

джо байден

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джозеф Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, сообщили в пресс-службе Кремля.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Обсуждался, в частности, запуск переговоров по безопасности."В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения", - говорится в сообщении.Уточняется, что главной темой переговоров стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия