https://ria.ru/20211231/spain-1766283710.html

Испания продлила запрет на въезд в страну

Испания продлила запрет на въезд в страну - РИА Новости, 31.12.2021

Испания продлила запрет на въезд в страну

Из-за распространения омикрон-штамма и рекордного количества случаев заражения Испания продлила запрет на въезд в страну, введенный в отношении большинства... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T14:23

2021-12-31T14:23

2021-12-31T14:23

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Из-за распространения омикрон-штамма и рекордного количества случаев заражения Испания продлила запрет на въезд в страну, введенный в отношении большинства третьих стран, среди которых и Россия. Об этом сообщает Турпром со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании. Запрет на въезд в "несущественных", то есть туристических целях будет действовать до конца января. Таким образом, путешественники из России не смогут посетить эту страну еще месяц. Но туристы, у которых есть сертификат о вакцинации одним из признанных в Испании препаратов (российские не входят в их число), могут свободно въехать на территорию государства. Несмотря на то что в Испании продолжают соблюдаться строгие правила для прибывающих из стран, не входящих в ЕС/Шенгенскую зону, некоторые третьи страны не попали под временные ограничения на въезд. Причина — низкие показатели инфицирования. Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Индонезия, Кувейт, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние семь дней в Испании было зарегистрировано 383 197 новых случаев заболевания COVID-19. Там также выявлено несколько случаев заражения "омикроном".

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