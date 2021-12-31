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Путин действует с позиции силы: в СМИ оценили разговор глав России и США
Путин действует с позиции силы: в СМИ оценили разговор глав России и США - РИА Новости, 31.12.2021
Путин действует с позиции силы: в СМИ оценили разговор глав России и США
Западные СМИ в последний день уходящего года уделили много внимания второму в этом месяце разговору президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T12:32
2021-12-31T12:32
политика
в мире
сша
владимир путин
джо байден
совет россия-нато
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Западные СМИ в последний день уходящего года уделили много внимания второму в этом месяце разговору президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Большинство из них сошлись во мнении, что лидеры двух стран пытались "создать ландшафт" для предстоящих переговоров по безопасности и оставили возможность для дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.Хотя большинство иностранных СМИ ограничились пересказом заявлений по итогам телефонного разговора, все же заметна разница в освещении темы. Американские издания больше интересовало, кто из лидеров действовал с позиции силы и не "использует" ли Путин Байдена в своих целях. При этом европейские СМИ больше волновал вопрос цен на газ в Европе, а британская газета Times даже попыталась связать разговор президентов РФ и США с планами российско-белорусских военных учений.Ночью в пятницу президенты РФ и США провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Обсуждался, в частности, запуск переговоров по гарантиям безопасности. Как сообщили в Кремле и в Белом Доме, разговор получился "серьезным и субстантивным". Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о санкциях, Путин сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.Возможности дипломатииКак отмечает американская газета Wall Street Journal, Путин и Байден во время разговора предупредили друг друга о "возможности опасного ухудшения отношений", но сохранили открытой возможность для дипломатического решения ситуации вокруг Украины.Другое американское издание New York Times в свою очередь отмечает, что обе стороны пытались "создать дипломатический ландшафт" для грядущих переговоров в Женеве, а затем в Брюсселе и Вене. В то же время представители власти США отказались обсуждать суть переговоров, поскольку заявляют, что "в отличие от россиян, не будут вести диалог публично", отмечает издание.При этом хотя переговоры продолжались целых 50 минут, по мнению газеты, "намерения Путина остались неясными". По оценке издания, Путин действует с позиции силы, что продемонстрировала ситуация с Крымом в 2014 году. Лидер РФ, как полагает газета, "уверен", что США и их союзники по НАТО не будут использовать свои силы для "выполнения задачи по отпору" в случае эскалации.Эксперт издания Politico, в свою очередь, выразила опасения, что Путин может использовать Байдена в своих интересах. Бывший заместитель помощника минобороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас опасается, что Путин при помощи разговора "пытается собрать разведданные о Байдене" или заготовить основу для последующих действий.Без особого прогрессаКак пишет французская газета Monde, президенты России и США в ходе разговора обсудили "архитектуру" европейской безопасности, но "без особого прогресса".При этом, отмечает издание, разговор лидеров "запустил новый дипломатический цикл", поскольку был нацелен на "разрядку напряженности, невиданной с момента окончания холодной войны".Согласно оценке газеты, в диалоге президентов, который “был инициирован страной, стремящейся восстановить статус сверхдержавы наравне с США”, стремление к симметрии “сопровождается усилиями по маргинализации европейцев”.Британская газета Financial Times в свою очередь отмечает, что разговор двух лидеров прошел на фоне "споров о роли России в росте цен на газ в Европе", которые держатся в районе в 1 тысячи долларов за тысячу кубометров. Ряд европейских политиков обвиняют "Газпром" в отказе от поставок дополнительных объемов топлива с целью скорейшего запуска "Северного потока — 2", по которому можно поставлять газ, минуя Украину. При этом, как заявлял Путин, "Газпром" поставляет весь объем газа, который запрашивают его контрагенты по имеющимся контрактам, более того - даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы.Другая британская газета Times, которая ранее уже писала, что РФ якобы может при помощи мигрантов с территории Белоруссии за пару часов отрезать Прибалтику от союзников на НАТО, обратила внимание, что разговор Путина и Байдена прошел вскоре после того, как Москва и Минск объявили о планах провести совместные учения. Газета посвятила этому не менее четверти статьи о переговорах президентов, отметив, что от Киева до границы с Белоруссией "только 50 милль (около 80,5 километров").В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, указывая, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО близ российских границ.Российские предложенияВ конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО.Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.Помимо проекта договора с США, Россия в декабре также предложила свой вариант соглашения о гарантиях безопасности с НАТО.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
https://ria.ru/20211231/peregovory-1766253756.html
https://ria.ru/20211231/ukraina-1766275596.html
https://ria.ru/20211231/peregovory-1766283828.html
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политика, в мире, сша, владимир путин, джо байден, совет россия-нато, северный поток — 2, россия
12:32 31.12.2021
 
Путин действует с позиции силы: в СМИ оценили разговор глав России и США

Западные СМИ о разговоре президентов России и США: Путин действует с позиции силы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Западные СМИ в последний день уходящего года уделили много внимания второму в этом месяце разговору президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Большинство из них сошлись во мнении, что лидеры двух стран пытались "создать ландшафт" для предстоящих переговоров по безопасности и оставили возможность для дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.
Хотя большинство иностранных СМИ ограничились пересказом заявлений по итогам телефонного разговора, все же заметна разница в освещении темы. Американские издания больше интересовало, кто из лидеров действовал с позиции силы и не "использует" ли Путин Байдена в своих целях. При этом европейские СМИ больше волновал вопрос цен на газ в Европе, а британская газета Times даже попыталась связать разговор президентов РФ и США с планами российско-белорусских военных учений.
Ночью в пятницу президенты РФ и США провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Обсуждался, в частности, запуск переговоров по гарантиям безопасности. Как сообщили в Кремле и в Белом Доме, разговор получился "серьезным и субстантивным". Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о санкциях, Путин сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.

Возможности дипломатии

Как отмечает американская газета Wall Street Journal, Путин и Байден во время разговора предупредили друг друга о "возможности опасного ухудшения отношений", но сохранили открытой возможность для дипломатического решения ситуации вокруг Украины.
Другое американское издание New York Times в свою очередь отмечает, что обе стороны пытались "создать дипломатический ландшафт" для грядущих переговоров в Женеве, а затем в Брюсселе и Вене. В то же время представители власти США отказались обсуждать суть переговоров, поскольку заявляют, что "в отличие от россиян, не будут вести диалог публично", отмечает издание.
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При этом хотя переговоры продолжались целых 50 минут, по мнению газеты, "намерения Путина остались неясными". По оценке издания, Путин действует с позиции силы, что продемонстрировала ситуация с Крымом в 2014 году. Лидер РФ, как полагает газета, "уверен", что США и их союзники по НАТО не будут использовать свои силы для "выполнения задачи по отпору" в случае эскалации.
Эксперт издания Politico, в свою очередь, выразила опасения, что Путин может использовать Байдена в своих интересах. Бывший заместитель помощника минобороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас опасается, что Путин при помощи разговора "пытается собрать разведданные о Байдене" или заготовить основу для последующих действий.

Без особого прогресса

Как пишет французская газета Monde, президенты России и США в ходе разговора обсудили "архитектуру" европейской безопасности, но "без особого прогресса".
При этом, отмечает издание, разговор лидеров "запустил новый дипломатический цикл", поскольку был нацелен на "разрядку напряженности, невиданной с момента окончания холодной войны".
Согласно оценке газеты, в диалоге президентов, который “был инициирован страной, стремящейся восстановить статус сверхдержавы наравне с США”, стремление к симметрии “сопровождается усилиями по маргинализации европейцев”.
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Британская газета Financial Times в свою очередь отмечает, что разговор двух лидеров прошел на фоне "споров о роли России в росте цен на газ в Европе", которые держатся в районе в 1 тысячи долларов за тысячу кубометров. Ряд европейских политиков обвиняют "Газпром" в отказе от поставок дополнительных объемов топлива с целью скорейшего запуска "Северного потока — 2", по которому можно поставлять газ, минуя Украину. При этом, как заявлял Путин, "Газпром" поставляет весь объем газа, который запрашивают его контрагенты по имеющимся контрактам, более того - даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы.
Другая британская газета Times, которая ранее уже писала, что РФ якобы может при помощи мигрантов с территории Белоруссии за пару часов отрезать Прибалтику от союзников на НАТО, обратила внимание, что разговор Путина и Байдена прошел вскоре после того, как Москва и Минск объявили о планах провести совместные учения. Газета посвятила этому не менее четверти статьи о переговорах президентов, отметив, что от Киева до границы с Белоруссией "только 50 милль (около 80,5 километров").
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, указывая, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО близ российских границ.
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Российские предложения

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО.
Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
Помимо проекта договора с США, Россия в декабре также предложила свой вариант соглашения о гарантиях безопасности с НАТО.
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Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
 
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