https://ria.ru/20211231/sladkoe-1766195514.html

Врач объяснила, почему надо отказаться от сладкого в новогоднюю ночь

Врач объяснила, почему надо отказаться от сладкого в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2021

Врач объяснила, почему надо отказаться от сладкого в новогоднюю ночь

За столом в новогоднюю ночь лучше отказаться от употребления десертов, особенно с обильным содержанием трансжиров и пальмового масла, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T05:35

2021-12-31T05:35

2021-12-31T05:35

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За столом в новогоднюю ночь лучше отказаться от употребления десертов, особенно с обильным содержанием трансжиров и пальмового масла, рассказал РИА Новости врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники "Алодерм" Юлия Мачнева."Правильное решение - устроить чаепитие как отдельный прием пищи, причем на следующий день. Потому что десерты - максимально тяжелая для пищеварения смесь жиров и углеводов", - пояснила Мачнева.Однако если десерты будут за новогодним столом, то, по словам врача, лучше употреблять приготовленные своими руками, а не купленные в магазине. Например, заводские торты, пояснила специалист, "как правило, содержат трансжиры, пальмовые масла, эмульгаторы и консерванты, совсем не полезные нашему организму"."Главное, я настоятельно не рекомендую есть десерты сразу после обильного застолья, так как ваш ЖКТ (желудочно - кишечный тракт) уже достаточно загружен, а для усвоения этой сложной смеси жиров и углеводов нужны активные пищеварительные ферменты. Но если это неизбежно, и мама или бабушка в ожидании дегустации ее торта, то положите себе самый маленький кусочек, и заешьте его клетчаткой (например, салатные листья или зелень) и тогда глюкоза будет медленнее всасываться, и это даст необходимое время вашему желудку для правильного переваривания", - отметила Мачнева.Также гастроэнтеролог рекомендует после застолья выйти на прогулку, "дабы десерт был потрачен на энергию".

https://ria.ru/20211230/sochetanie-1766094622.html

https://ria.ru/20211229/vino-1765933773.html

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общество, новый год