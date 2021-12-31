Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211231/sladkoe-1766195514.html
Врач объяснила, почему надо отказаться от сладкого в новогоднюю ночь
Врач объяснила, почему надо отказаться от сладкого в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2021
Врач объяснила, почему надо отказаться от сладкого в новогоднюю ночь
За столом в новогоднюю ночь лучше отказаться от употребления десертов, особенно с обильным содержанием трансжиров и пальмового масла, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T05:35
2021-12-31T05:35
новый год — 2022
общество
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764012699_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c15bbe8ad6c134a2c490ee02625b8483.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За столом в новогоднюю ночь лучше отказаться от употребления десертов, особенно с обильным содержанием трансжиров и пальмового масла, рассказал РИА Новости врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники "Алодерм" Юлия Мачнева."Правильное решение - устроить чаепитие как отдельный прием пищи, причем на следующий день. Потому что десерты - максимально тяжелая для пищеварения смесь жиров и углеводов", - пояснила Мачнева.Однако если десерты будут за новогодним столом, то, по словам врача, лучше употреблять приготовленные своими руками, а не купленные в магазине. Например, заводские торты, пояснила специалист, "как правило, содержат трансжиры, пальмовые масла, эмульгаторы и консерванты, совсем не полезные нашему организму"."Главное, я настоятельно не рекомендую есть десерты сразу после обильного застолья, так как ваш ЖКТ (желудочно - кишечный тракт) уже достаточно загружен, а для усвоения этой сложной смеси жиров и углеводов нужны активные пищеварительные ферменты. Но если это неизбежно, и мама или бабушка в ожидании дегустации ее торта, то положите себе самый маленький кусочек, и заешьте его клетчаткой (например, салатные листья или зелень) и тогда глюкоза будет медленнее всасываться, и это даст необходимое время вашему желудку для правильного переваривания", - отметила Мачнева.Также гастроэнтеролог рекомендует после застолья выйти на прогулку, "дабы десерт был потрачен на энергию".
https://ria.ru/20211230/sochetanie-1766094622.html
https://ria.ru/20211229/vino-1765933773.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764012699_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e0ce8dea2ecda2b7228eb36b68ac7a9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новый год
05:35 31.12.2021
 

Врач объяснила, почему надо отказаться от сладкого в новогоднюю ночь

© Depositphotos / photo_stellaГреческое рождественское печенье "Меломакарона" и "Курабьедес"
Греческое рождественское печенье Меломакарона и Курабьедес - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Depositphotos / photo_stella
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За столом в новогоднюю ночь лучше отказаться от употребления десертов, особенно с обильным содержанием трансжиров и пальмового масла, рассказал РИА Новости врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники "Алодерм" Юлия Мачнева.
"Правильное решение - устроить чаепитие как отдельный прием пищи, причем на следующий день. Потому что десерты - максимально тяжелая для пищеварения смесь жиров и углеводов", - пояснила Мачнева.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
Вчера, 02:17
Названа главная опасность сочетания блюд новогоднего стола
Однако если десерты будут за новогодним столом, то, по словам врача, лучше употреблять приготовленные своими руками, а не купленные в магазине. Например, заводские торты, пояснила специалист, "как правило, содержат трансжиры, пальмовые масла, эмульгаторы и консерванты, совсем не полезные нашему организму".
"Главное, я настоятельно не рекомендую есть десерты сразу после обильного застолья, так как ваш ЖКТ (желудочно - кишечный тракт) уже достаточно загружен, а для усвоения этой сложной смеси жиров и углеводов нужны активные пищеварительные ферменты. Но если это неизбежно, и мама или бабушка в ожидании дегустации ее торта, то положите себе самый маленький кусочек, и заешьте его клетчаткой (например, салатные листья или зелень) и тогда глюкоза будет медленнее всасываться, и это даст необходимое время вашему желудку для правильного переваривания", - отметила Мачнева.
Также гастроэнтеролог рекомендует после застолья выйти на прогулку, "дабы десерт был потрачен на энергию".
Бутылки вина
29 декабря, 08:19Новый год — 2022
В Роскачестве рассказали, как выбрать вино к новогоднему столу
 
Новый год — 2022ОбществоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47В России выросла единая минимальная цена пачки сигарет
01:41Швейцария упростила процедуру по смене пола для своих граждан
01:21Зеленский назвал свою главную цель
01:17Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины
01:16Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
01:15В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
01:05Повышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 января
01:02Казахстан принял председательство в СНГ
00:59В России начал действовать налог на вклады
00:54Председательство в ЕАЭС перешло к Киргизии
00:50В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов
00:44В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
00:37ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
00:29В России изменились правила назначения пособия по беременности
00:22В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
00:19В России выросли страховые пенсии по старости
00:13В России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
00:08В России вырос размер пособия по безработице
00:00В Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусором
00:00Православные отмечают день Ильи Муромца
Лента новостейМолния
В России выросла единая минимальная цена пачки сигаретШвейцария упростила процедуру по смене пола для своих гражданЗеленский назвал свою главную цельБайден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против УкраиныКто подставит подножку доллару в самый неожиданный моментВ России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеванияхПовышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 январяКазахстан принял председательство в СНГВ России начал действовать налог на вкладыПредседательство в ЕАЭС перешло к КиргизииВ России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантовВ Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспортеВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезньюВ России изменились правила назначения пособия по беременностиВ Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеровВ России выросли страховые пенсии по старостиВ России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимумВ России вырос размер пособия по безработицеВ Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусоромПравославные отмечают день Ильи Муромца