10:07 31.12.2021 (обновлено: 13:31 31.12.2021)
Россия предлагает создать новую систему по безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия предлагает создать новую систему договоренностей по безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские предложения о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей, основанной на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности "носят пакетный характер, призваны гарантированно исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем вооружений вблизи российских границ, особенно на Украине", хотя в них есть и много других элементов, которые в итоге "должны сформировать те самые надежные, юридически обязывающие гарантии безопасности".
"Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, поскольку западные коллеги систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, дававшихся советскому и российскому руководству", - добавил министр.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.