https://ria.ru/20211231/shabbat-1765346366.html

Раввин рассказал, что делать, если Новый год выпал на шаббат

Раввин рассказал, что делать, если Новый год выпал на шаббат - РИА Новости, 31.12.2021

Раввин рассказал, что делать, если Новый год выпал на шаббат

Президент Федерации еврейских общин Александр Борода рассказал РИА Новости, как иудеи встретят Новый год, который в этом году приходится на праздник шаббат -... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T03:00

2021-12-31T03:00

2021-12-31T03:00

религия

москва

религиозные праздники

александр борода (раввин)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149252/61/1492526141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_586bc5e8f6f3d08f518311da0d69f771.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин Александр Борода рассказал РИА Новости, как иудеи встретят Новый год, который в этом году приходится на праздник шаббат - ночь пятницы на субботу.В Новый год, по его словам, подарки друзьям и близким придется подарить заранее, и в гости можно пойти только к тем из них, кто находится в шаговой доступности."В этом году Новый год приходится на шаббат (суббота) , который мы проводим каждую неделю. В еврейской традиции день начинается вечером с заходом солнца, а заканчивается через сутки с появлением трех первых ночных звезд. Соответственно, в зимнее время, когда световой день очень короткий, и следующий день наступает рано. "Новогодний" шаббат в Москве начнется в пятницу в 15:48, с этого времени вступят в силу все запреты, касающиеся шаббата", - сказал БородаРаввин отметил, что в шаббат нельзя включать и выключать электрические приборы; свет в комнатах, телевизор оставляют заранее включенным или программируют включение и выключение на определенное время. Так же нельзя готовить: варить, жарить, запекать, поэтому вся еда готовится заранее, но можно нарезать салаты и накрывать на стол. Для горячих блюд пользуются специальным приспособлением — платой."Нельзя переносить предметы из общественного владения в частные, то есть, если вы собрались в гости с подарком, то его нужно принести заранее, до наступления шаббата. Кроме того, в субботу не дарят подарков, потому что это расценивается как форма сделки, а установление деловых отношений в субботу также запрещено. Пользоваться транспортом тоже нельзя, поэтому все походы к друзьям и прогулки совершаются пешком",- -отметил раввин.По словам раввина, в пятницу вечером религиозные еврейские семьи собираются за Субботним столом, который напоминает новогодний: разные виды салатов, в том числе и оливье, рыбные блюда, а затем мясные, сладости и фрукты, включая мандарины. Трапеза начинается со специальной молитвы "кидуш", произносимой над бокалом вина.

https://ria.ru/20211129/khanuka-1761304220.html

https://ria.ru/20200113/1563371873.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, религиозные праздники, александр борода (раввин)