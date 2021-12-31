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Религия
https://ria.ru/20211231/shabbat-1765346366.html
Раввин рассказал, что делать, если Новый год выпал на шаббат
Раввин рассказал, что делать, если Новый год выпал на шаббат - РИА Новости, 31.12.2021
Раввин рассказал, что делать, если Новый год выпал на шаббат
Президент Федерации еврейских общин Александр Борода рассказал РИА Новости, как иудеи встретят Новый год, который в этом году приходится на праздник шаббат -... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T03:00
2021-12-31T03:00
религия
москва
религиозные праздники
александр борода (раввин)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин Александр Борода рассказал РИА Новости, как иудеи встретят Новый год, который в этом году приходится на праздник шаббат - ночь пятницы на субботу.В Новый год, по его словам, подарки друзьям и близким придется подарить заранее, и в гости можно пойти только к тем из них, кто находится в шаговой доступности."В этом году Новый год приходится на шаббат (суббота) , который мы проводим каждую неделю. В еврейской традиции день начинается вечером с заходом солнца, а заканчивается через сутки с появлением трех первых ночных звезд. Соответственно, в зимнее время, когда световой день очень короткий, и следующий день наступает рано. "Новогодний" шаббат в Москве начнется в пятницу в 15:48, с этого времени вступят в силу все запреты, касающиеся шаббата", - сказал БородаРаввин отметил, что в шаббат нельзя включать и выключать электрические приборы; свет в комнатах, телевизор оставляют заранее включенным или программируют включение и выключение на определенное время. Так же нельзя готовить: варить, жарить, запекать, поэтому вся еда готовится заранее, но можно нарезать салаты и накрывать на стол. Для горячих блюд пользуются специальным приспособлением — платой."Нельзя переносить предметы из общественного владения в частные, то есть, если вы собрались в гости с подарком, то его нужно принести заранее, до наступления шаббата. Кроме того, в субботу не дарят подарков, потому что это расценивается как форма сделки, а установление деловых отношений в субботу также запрещено. Пользоваться транспортом тоже нельзя, поэтому все походы к друзьям и прогулки совершаются пешком",- -отметил раввин.По словам раввина, в пятницу вечером религиозные еврейские семьи собираются за Субботним столом, который напоминает новогодний: разные виды салатов, в том числе и оливье, рыбные блюда, а затем мясные, сладости и фрукты, включая мандарины. Трапеза начинается со специальной молитвы "кидуш", произносимой над бокалом вина.
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москва, религиозные праздники, александр борода (раввин)
03:00 31.12.2021
 

Раввин рассказал, что делать, если Новый год выпал на шаббат

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЕврей в кипе
Еврей в кипе - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин Александр Борода рассказал РИА Новости, как иудеи встретят Новый год, который в этом году приходится на праздник шаббат - ночь пятницы на субботу.
В Новый год, по его словам, подарки друзьям и близким придется подарить заранее, и в гости можно пойти только к тем из них, кто находится в шаговой доступности.
"В этом году Новый год приходится на шаббат (суббота) , который мы проводим каждую неделю. В еврейской традиции день начинается вечером с заходом солнца, а заканчивается через сутки с появлением трех первых ночных звезд. Соответственно, в зимнее время, когда световой день очень короткий, и следующий день наступает рано. "Новогодний" шаббат в Москве начнется в пятницу в 15:48, с этого времени вступят в силу все запреты, касающиеся шаббата", - сказал Борода
Раввин отметил, что в шаббат нельзя включать и выключать электрические приборы; свет в комнатах, телевизор оставляют заранее включенным или программируют включение и выключение на определенное время. Так же нельзя готовить: варить, жарить, запекать, поэтому вся еда готовится заранее, но можно нарезать салаты и накрывать на стол. Для горячих блюд пользуются специальным приспособлением — платой.
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"Нельзя переносить предметы из общественного владения в частные, то есть, если вы собрались в гости с подарком, то его нужно принести заранее, до наступления шаббата. Кроме того, в субботу не дарят подарков, потому что это расценивается как форма сделки, а установление деловых отношений в субботу также запрещено. Пользоваться транспортом тоже нельзя, поэтому все походы к друзьям и прогулки совершаются пешком",- -отметил раввин.
По словам раввина, в пятницу вечером религиозные еврейские семьи собираются за Субботним столом, который напоминает новогодний: разные виды салатов, в том числе и оливье, рыбные блюда, а затем мясные, сладости и фрукты, включая мандарины. Трапеза начинается со специальной молитвы "кидуш", произносимой над бокалом вина.
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