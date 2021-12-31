https://ria.ru/20211231/sanktsii-1766313285.html
В Крыму предложили Украине ввести санкции против Байдена
В Крыму предложили Украине ввести санкции против Байдена - РИА Новости, 31.12.2021
В Крыму предложили Украине ввести санкции против Байдена
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил украинской власти вместо Крымского моста ввести... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T16:29
2021-12-31T16:29
2021-12-31T16:29
политика
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республика крым
джо байден
юрий гемпель
крымский мост
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил украинской власти вместо Крымского моста ввести санкции против президента США Джо Байдена.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в совет национальной безопасности и обороны предложения по санкциям против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста, сообщил ранее секретарь СНБО Алексей Данилов."Предлагаю властям Украины следовать своей абсурдной логике и вместо Крымского моста ввести санкции в отношении президента США Байдена, так как он ведет переговоры с Россией без их согласования", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, киевским политикам, прежде чем угрожать России санкциями, следует взвесить все плачевные последствия для экономики своей страны в случае ответных мер.Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное – в июне 2020 года.
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политика, сша, республика крым, джо байден, юрий гемпель, крымский мост, россия
В Крыму предложили Украине ввести санкции против Байдена
Политик Гемпель предложил Украине ввести санкции против Байдена, а не Крымского моста