https://ria.ru/20211231/rubl-1766250720.html
Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов - РИА Новости, 31.12.2021
Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
Рубль завершил последний торговый день падением и слегка ослаб по итогам 2021 года к доллару, однако укрепился к евро на восемь процентов, свидетельствуют... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T00:21
2021-12-31T00:21
2021-12-31T00:26
экономика
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:271:3078:2002_1920x0_80_0_0_2bbcc7a36b291047527bef164ae5f003.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Рубль завершил последний торговый день падением и слегка ослаб по итогам 2021 года к доллару, однако укрепился к евро на восемь процентов, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов четверга вырос на 69 копеек — до 74,68 рубля, курс евро – на 64 копейки, до 84,52 рубля, следует из данных Московской биржи.Рубль по итогам 2021 года снизился на 0,35% к доллару и вырос на 8,28% к евро.Курс доллара весь год колебался в диапазоне 69,21-78,05 рубля, евро – 80,42-92,85 рубля. На пике укрепления – в октябре — рубль прибавлял к доллару 7,5%, а к евро — 13,8%. Максимальное снижение рубля к этим основным резервным валютам было в апреле и составляло соответственно 4,7% и 2,8%.
https://ria.ru/20211229/dengi-1766045051.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd5dac9c499b8100c34ffba05a7c0895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
00:21 31.12.2021 (обновлено: 00:26 31.12.2021)
Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
Рубль слегка снизился за 2021 год к доллару и вырос к евро на восемь процентов
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Рубль завершил последний торговый день падением и слегка ослаб по итогам 2021 года к доллару, однако укрепился к евро на восемь процентов, свидетельствуют данные Московской биржи
.
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов четверга вырос на 69 копеек — до 74,68 рубля, курс евро – на 64 копейки, до 84,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рубль по итогам 2021 года снизился на 0,35% к доллару и вырос на 8,28% к евро.
Курс доллара весь год колебался в диапазоне 69,21-78,05 рубля, евро – 80,42-92,85 рубля. На пике укрепления – в октябре — рубль прибавлял к доллару 7,5%, а к евро — 13,8%. Максимальное снижение рубля к этим основным резервным валютам было в апреле и составляло соответственно 4,7% и 2,8%.