https://ria.ru/20211231/rubl-1766250720.html

Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов

Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов - РИА Новости, 31.12.2021

Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов

Рубль завершил последний торговый день падением и слегка ослаб по итогам 2021 года к доллару, однако укрепился к евро на восемь процентов, свидетельствуют... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T00:21

2021-12-31T00:21

2021-12-31T00:26

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Рубль завершил последний торговый день падением и слегка ослаб по итогам 2021 года к доллару, однако укрепился к евро на восемь процентов, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов четверга вырос на 69 копеек — до 74,68 рубля, курс евро – на 64 копейки, до 84,52 рубля, следует из данных Московской биржи.Рубль по итогам 2021 года снизился на 0,35% к доллару и вырос на 8,28% к евро.Курс доллара весь год колебался в диапазоне 69,21-78,05 рубля, евро – 80,42-92,85 рубля. На пике укрепления – в октябре — рубль прибавлял к доллару 7,5%, а к евро — 13,8%. Максимальное снижение рубля к этим основным резервным валютам было в апреле и составляло соответственно 4,7% и 2,8%.

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экономика, московская биржа