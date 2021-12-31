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Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов - РИА Новости, 31.12.2021
Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
Рубль завершил последний торговый день падением и слегка ослаб по итогам 2021 года к доллару, однако укрепился к евро на восемь процентов, свидетельствуют... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T00:21
2021-12-31T00:26
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Рубль завершил последний торговый день падением и слегка ослаб по итогам 2021 года к доллару, однако укрепился к евро на восемь процентов, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов четверга вырос на 69 копеек — до 74,68 рубля, курс евро – на 64 копейки, до 84,52 рубля, следует из данных Московской биржи.Рубль по итогам 2021 года снизился на 0,35% к доллару и вырос на 8,28% к евро.Курс доллара весь год колебался в диапазоне 69,21-78,05 рубля, евро – 80,42-92,85 рубля. На пике укрепления – в октябре — рубль прибавлял к доллару 7,5%, а к евро — 13,8%. Максимальное снижение рубля к этим основным резервным валютам было в апреле и составляло соответственно 4,7% и 2,8%.
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экономика, московская биржа
00:21 31.12.2021 (обновлено: 00:26 31.12.2021)
 
Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов

Рубль слегка снизился за 2021 год к доллару и вырос к евро на восемь процентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Рубль завершил последний торговый день падением и слегка ослаб по итогам 2021 года к доллару, однако укрепился к евро на восемь процентов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов четверга вырос на 69 копеек — до 74,68 рубля, курс евро – на 64 копейки, до 84,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рубль по итогам 2021 года снизился на 0,35% к доллару и вырос на 8,28% к евро.
Курс доллара весь год колебался в диапазоне 69,21-78,05 рубля, евро – 80,42-92,85 рубля. На пике укрепления – в октябре — рубль прибавлял к доллару 7,5%, а к евро — 13,8%. Максимальное снижение рубля к этим основным резервным валютам было в апреле и составляло соответственно 4,7% и 2,8%.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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"Копейка рубль бережет": что вы знаете о российской валюте?
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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