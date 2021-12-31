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В московских аэропортах задержали и отменили более 180 рейсов
В московских аэропортах задержали и отменили более 180 рейсов - РИА Новости, 31.12.2021
В московских аэропортах задержали и отменили более 180 рейсов
В трех московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов, следует из данных "Яндекс.Табло". РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T23:09
2021-12-31T23:09
2021-12-31T23:48
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
яндекс
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В трех московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов, следует из данных "Яндекс.Табло".Во Внуково вылет одного рейса перенесли на более позднее время, а три отменили, в Домодедово задержали восемь и отменили пять, в Шереметьево — четыре и 160 соответственно.Из-за гололедицы и ветра в Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности. Вечером в столице начался снегопад, который, предположительно, продлится до утра. Погода облачная. До позднего вечера 1 января ожидается налипание мокрого снега и местами гололед.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), яндекс
23:09 31.12.2021 (обновлено: 23:48 31.12.2021)
В московских аэропортах задержали и отменили более 180 рейсов
"Яндекс.Табло": более 180 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах