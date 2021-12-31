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В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов - РИА Новости, 31.12.2021

В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов

В трех московских аэропортах перед Новым годом задержали или отменили около 230 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T14:47

2021-12-31T14:47

2021-12-31T15:35

новый год — 2022

общество

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

новый год

внуково

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В трех московских аэропортах перед Новым годом задержали или отменили около 230 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации сервиса, в Домодедово перенесли вылет 17 рейсов и отменили три, во Внуково — 24 и четыре соответственно, в Шереметьево — 18 и 162.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/probki-1765952326.html

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общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новый год, внуково