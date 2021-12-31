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В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов - РИА Новости, 31.12.2021
В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов
В трех московских аэропортах перед Новым годом задержали или отменили около 230 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:47
2021-12-31T14:47
2021-12-31T15:35
новый год — 2022
общество
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
новый год
внуково
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В трех московских аэропортах перед Новым годом задержали или отменили около 230 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации сервиса, в Домодедово перенесли вылет 17 рейсов и отменили три, во Внуково — 24 и четыре соответственно, в Шереметьево — 18 и 162.
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общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новый год, внуково
14:47 31.12.2021 (обновлено: 15:35 31.12.2021)
В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов
Перед Новым годом в московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов