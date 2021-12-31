https://ria.ru/20211231/reys-1766270441.html

Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург — Анталья

Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург — Анталья - РИА Новости, 31.12.2021

Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург — Анталья

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью более чем на сутки. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T09:53

2021-12-31T09:53

2021-12-31T09:53

туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью более чем на сутки.Согласно данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 6.30 (4.30 мск) 30 декабря, но много раз переносился. Теперь он назначен на 11.45 (9.45 мск) 31 декабря. Местное издание е1.ru сообщало, что пассажиры все это время ждут вылета в аэропорту."Тридцатого декабря в аэропорту Екатеринбурга произошла задержка рейса ZF-9695 по маршруту Екатеринбург-Анталья авиакомпании Azur Air. Воздушное судно – Boeing-777. На рейс зарегистрированы 243 пассажира, из них 55 детей. Причина задержки: решение авиакомпании. В связи с многочасовой задержкой Свердловский транспортный прокурор выехал в аэропорт "Кольцово" и организовал мобильную приемную граждан", - говорится в сообщении прокуратуры.Ведомство уточняет, что пассажирам даны разъяснения требований воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей. Также прокурор принял коллективное обращение, над рассмотрением которого установлен контроль."Организована прокурорская проверка, в результате которой будет дана оценка действиям должностных лиц авиакомпании и приняты меры реагирования. Работа мобильной приемной продолжается. Сотрудники прокуратуры находятся в аэропорту до прибытия воздушного судна и посадки пассажиров на борт", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211229/puteshestviya-1765401213.html

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происшествия, екатеринбург, boeing 777, новости - туризм, анталья (провинция), azur air