https://ria.ru/20211231/razgovor-1766331697.html

Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января

Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января - РИА Новости, 31.12.2021

Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января

Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T22:08

2021-12-31T22:08

2021-12-31T22:08

в мире

украина

сша

москва

владимир путин

джо байден

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762946637_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_71d91899cdafd1d59ea6116f09427d73.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил представитель Белого дома.В ночь на пятницу Байден беседовал с российским президентом Владимиром Путиным. Обсуждались предложенные Москвой гарантии безопасности.Как передает агентство Рейтер, в беседе с Зеленским Байден намерен подтвердить поддержку Украины со стороны США.

https://ria.ru/20211231/evropa-1766318375.html

украина

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, москва, владимир путин, джо байден, владимир зеленский