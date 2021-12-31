https://ria.ru/20211231/razgovor-1766331697.html
Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января
Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января - РИА Новости, 31.12.2021
Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января
Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T22:08
2021-12-31T22:08
2021-12-31T22:08
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил представитель Белого дома.В ночь на пятницу Байден беседовал с российским президентом Владимиром Путиным. Обсуждались предложенные Москвой гарантии безопасности.Как передает агентство Рейтер, в беседе с Зеленским Байден намерен подтвердить поддержку Украины со стороны США.
https://ria.ru/20211231/evropa-1766318375.html
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в мире, украина, сша, москва, владимир путин, джо байден, владимир зеленский
Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января
Президент США Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января