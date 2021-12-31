https://ria.ru/20211231/raketa-1766259060.html

СМИ: США выразили обеспокоенность запусками Ираном космических ракет

СМИ: США выразили обеспокоенность запусками Ираном космических ракет - РИА Новости, 31.12.2021

СМИ: США выразили обеспокоенность запусками Ираном космических ракет

США выразили обеспокоенность запуском Ираном ракеты-носителя на орбиту, так как это может способствовать развитию баллистической программы иранских властей,... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T06:03

2021-12-31T06:03

2021-12-31T10:02

в мире

сша

иран

министерство обороны ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. США выразили обеспокоенность запуском Ираном ракеты-носителя на орбиту, так как это может способствовать развитию баллистической программы иранских властей, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя госдепартамента США,Ранее официальный представитель отдела космических разработок при министерстве обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни сообщил, что иранская ракета-носитель "Симург" в четверг впервые доставила на орбиту одновременно три исследовательских груза."США по-прежнему обеспокоены разработкой Ираном космических ракет-носителей, это вызывает серьезную озабоченность с точки зрения распространения (оружия массового уничтожения)", - цитирует агентство чиновника. По его словам, запуск ракет-носителей осуществляется с помощью технологий, идентичных и взаимозаменяемых тем, что используются для запуска баллистических ракет.Представитель госдепа также отметил, что космические запуски Ирана противоречат резолюции совбеза ООН 2231, которая призывает Иран не разрабатывать баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки.Согласно заявлению американского чиновника, решение прошлой администрации США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе освободило Иран от ограничений, накладываемых соглашением, и увеличило опасения властей относительно иранской политики, в том числе провокационную программу Тегерана по созданию баллистических ракет."Именно поэтому мы добиваемся взаимного возврата к полному соблюдению условий сделки", - заявил представитель госдепа.Власти Ирана приступили к развитию космических технологий еще в начале 2000-х годов, когда рассматривали разработку боевой ракеты "Шахаб-4" как попытку создать свой спутниковый носитель. В 2009 году Иран завершил строительство отечественного космодрома "Семнан". Именно с него Тегеран впервые осуществил удачный запуск ракеты-носителя "Сафир-2" на орбиту. Следом в течение нескольких лет запускались в суборбитальный полёт животные.С 2015 года космическая программа была свёрнута из-за больших затрат. Лишь в 2019 году Иран, продолжив разработки, запустил с космодрома "Семнан" ракету "Симург" со спутником "Пеям". Не сумев достигнуть расчетной орбиты, ракета упала на юге Индийского океана. В том же году неудачей завершился запуск ракеты "Сафир" со спутником "Дусти". Но в 2020 году Иран запустил свой первый военный спутник под названием "Нур-1". Он был выведен на 425-километровую орбиту при помощи трехступенчатой ракеты-носителя "Касед".

https://ria.ru/20200422/1570388506.html

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в мире, сша, иран, министерство обороны ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)