https://ria.ru/20211231/prizyv-1766284912.html

В России завершился осенний призыв

В России завершился осенний призыв - РИА Новости, 31.12.2021

В России завершился осенний призыв

В России в пятницу завершился осенний призыв на военную службу – в армию, воинские формирования и органы направлены более 127 тысяч человек, сообщили... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:07

2021-12-31T12:07

2021-12-31T12:07

безопасность

воздушно-десантные войска россии

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В России в пятницу завершился осенний призыв на военную службу – в армию, воинские формирования и органы направлены более 127 тысяч человек, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Осенний призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 127,5 тысяч человек", - рассказали в ведомстве.В Минобороны отметили, что в рамках кампании, которая стартовала 1 октября, в военкоматах были приняты усиленные противоэпидемические меры: они были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов на СОVID-19.Как подчеркнули в ведомстве, "были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС РФ".Отправка призывников со сборных пунктов в соединения и части началась 20 октября. Все призывники перед этим были протестированы на коронавирус и обеспечены формой: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного. Также им выдавались банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры.Особое внимание в рамках призыва уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот.В рамках кампании была организована работа прямых телефонных линий главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около 2 тысяч звонков.

https://ria.ru/20211001/prizyv-1752351899.html

https://ria.ru/20211221/armiya-1764726219.html

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безопасность, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, россия