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В России завершился осенний призыв
В России завершился осенний призыв - РИА Новости, 31.12.2021
В России завершился осенний призыв
В России в пятницу завершился осенний призыв на военную службу – в армию, воинские формирования и органы направлены более 127 тысяч человек, сообщили... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T12:07
2021-12-31T12:07
безопасность
воздушно-десантные войска россии
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В России в пятницу завершился осенний призыв на военную службу – в армию, воинские формирования и органы направлены более 127 тысяч человек, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Осенний призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 127,5 тысяч человек", - рассказали в ведомстве.В Минобороны отметили, что в рамках кампании, которая стартовала 1 октября, в военкоматах были приняты усиленные противоэпидемические меры: они были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов на СОVID-19.Как подчеркнули в ведомстве, "были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС РФ".Отправка призывников со сборных пунктов в соединения и части началась 20 октября. Все призывники перед этим были протестированы на коронавирус и обеспечены формой: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного. Также им выдавались банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры.Особое внимание в рамках призыва уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот.В рамках кампании была организована работа прямых телефонных линий главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около 2 тысяч звонков.
https://ria.ru/20211001/prizyv-1752351899.html
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безопасность, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, россия
12:07 31.12.2021
 
В России завершился осенний призыв

В России завершился осенний призыв на военную службу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В России в пятницу завершился осенний призыв на военную службу – в армию, воинские формирования и органы направлены более 127 тысяч человек, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Осенний призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 127,5 тысяч человек", - рассказали в ведомстве.
Отправка призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 07:33
Призыв на военную службу в РФ
В Минобороны отметили, что в рамках кампании, которая стартовала 1 октября, в военкоматах были приняты усиленные противоэпидемические меры: они были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов на СОVID-19.
Как подчеркнули в ведомстве, "были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС РФ".
Отправка призывников со сборных пунктов в соединения и части началась 20 октября. Все призывники перед этим были протестированы на коронавирус и обеспечены формой: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного. Также им выдавались банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры.
Особое внимание в рамках призыва уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот.
"В научные и научно-производственные роты было направлено более 320 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек)", - уточнили в Минобороны.
В рамках кампании была организована работа прямых телефонных линий главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около 2 тысяч звонков.
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