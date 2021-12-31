https://ria.ru/20211231/prezident-1766250390.html
Путин рассказал, как встретит Новый год
Путин рассказал, как встретит Новый год - РИА Новости, 31.12.2021
Путин рассказал, как встретит Новый год
Президент России Владимир Путин встретит Новый год вместе с близкими, ожидается, что в новогодние каникулы глава государства проведет рабочие встречи. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T00:15
2021-12-31T00:15
2021-12-31T00:15
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретит Новый год вместе с близкими, ожидается, что в новогодние каникулы глава государства проведет рабочие встречи.Ранее Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравление президента. "Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента... поздравление президента", — сказал глава государства в эфире телеканала "Россия 1".Новогодние каникулы пройдут у президента в частично рабочем режиме, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он пояснял, что глава государства отдохнет первые несколько дней, но в остальное время будет необходимо работать с документами, заслушивать и читать доклады.Кроме того, Песков не исключил, что в новогодние каникулы президент продолжит рабочие встречи. Ожидается, что они будут в середине праздников. Также пресс-секретарь президента сообщал журналистам, что пока не знает, поедет ли Путин в Сочи во время январских каникул или проведет их в Москве.В 2020 году президент также праздновал Новый год в кругу родных и близких. Тогда президент рассказывал, что на Новый год пожелает, чтобы все были здоровы.В 2013 году президент РФ встречал Новый год на Дальнем Востоке – в Хабаровске. Тогда глава государства посетил новогодний бал, организованный для жителей региона, пострадавших от масштабного паводка.
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общество, москва, владимир путин, дмитрий песков, новый год, россия
Путин рассказал, как встретит Новый год
Президент России Путин встретит Новый год вместе с близкими