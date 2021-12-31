https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766317802.html

Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете

Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете - РИА Новости, 31.12.2021

Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете

Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете, пишет Express. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T18:36

2021-12-31T18:36

2021-12-31T18:36

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете, пишет Express. Мигель Муньос в профессии уже шесть лет. Одну праздничную ночь он провел на работе. "Когда в стране, над которой мы пролетали, наступила полночь, мы отметили Новый год, но как-то странно. Наша команда состояла из представителей разных культур и национальностей, так что мы поступали так же, как если бы были у себя дома. Каждый следовал традициям, принятым у него на родине", — вспоминает Муньос.Он, например, съел 12 виноградин. Так делают в его родной Испании. Считается, что это принесет удачу и благополучие. "Это забавно, потому что после празднования в воздухе из-за разницы во времени, когда мы приземлились, в стране назначения, Великобритании, полночь еще не наступила", — объясняет бортпроводник. Мигель рассказал, что самолет был полупустой. В канун Нового года мало кто летит целой семьей. Можно сказать, что пассажиры в это время едут в основном в командировки или возвращаются домой, чтобы побыть с родственниками, считает бортпроводник. Он также признался, что, несмотря на праздник, дополнительных услуг, которые были бы оказаны бесплатно, не было. К пассажирам экипаж относился так, как и при любом другом перелете.

https://ria.ru/20211229/puteshestviya-1765401213.html

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