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Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете
Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете - РИА Новости, 31.12.2021
Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете
Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете, пишет Express. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T18:36
2021-12-31T18:36
2021-12-31T18:36
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете, пишет Express. Мигель Муньос в профессии уже шесть лет. Одну праздничную ночь он провел на работе. "Когда в стране, над которой мы пролетали, наступила полночь, мы отметили Новый год, но как-то странно. Наша команда состояла из представителей разных культур и национальностей, так что мы поступали так же, как если бы были у себя дома. Каждый следовал традициям, принятым у него на родине", — вспоминает Муньос.Он, например, съел 12 виноградин. Так делают в его родной Испании. Считается, что это принесет удачу и благополучие. "Это забавно, потому что после празднования в воздухе из-за разницы во времени, когда мы приземлились, в стране назначения, Великобритании, полночь еще не наступила", — объясняет бортпроводник. Мигель рассказал, что самолет был полупустой. В канун Нового года мало кто летит целой семьей. Можно сказать, что пассажиры в это время едут в основном в командировки или возвращаются домой, чтобы побыть с родственниками, считает бортпроводник. Он также признался, что, несмотря на праздник, дополнительных услуг, которые были бы оказаны бесплатно, не было. К пассажирам экипаж относился так, как и при любом другом перелете.
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новый год, новости - туризм, куда поехать, куда можно лететь, туризм
Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете
Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год на работе в полете
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Бортпроводник рассказал, как встречал Новый год в самолете, пишет
Express.
Мигель Муньос в профессии уже шесть лет. Одну праздничную ночь он провел на работе.
"Когда в стране, над которой мы пролетали, наступила полночь, мы отметили Новый год, но как-то странно. Наша команда состояла из представителей разных культур и национальностей, так что мы поступали так же, как если бы были у себя дома. Каждый следовал традициям, принятым у него на родине", — вспоминает Муньос.
Он, например, съел 12 виноградин. Так делают в его родной Испании. Считается, что это принесет удачу и благополучие.
"Праздновали мы только нашей командой в камбузе. Так как рейс был ночным, свет в салоне был выключен, большинство пассажиров спали. Так что вечеринки на борту, в которой бы участвовали и путешествующие, не было. Но все же мы немного отметили наступление Нового года. Мы принесли шоколад и конфеты, было хорошо", — говорит член экипажа.
"Это забавно, потому что после празднования в воздухе из-за разницы во времени, когда мы приземлились, в стране назначения, Великобритании, полночь еще не наступила", — объясняет бортпроводник.
Мигель рассказал, что самолет был полупустой. В канун Нового года мало кто летит целой семьей. Можно сказать, что пассажиры в это время едут в основном в командировки или возвращаются домой, чтобы побыть с родственниками, считает бортпроводник.
Он также признался, что, несмотря на праздник, дополнительных услуг, которые были бы оказаны бесплатно, не было. К пассажирам экипаж относился так, как и при любом другом перелете.