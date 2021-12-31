https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766284037.html

Врач рассказал, как встретить Новый год на улице без последствий

Врач рассказал, как встретить Новый год на улице без последствий - РИА Новости, 31.12.2021

Врач рассказал, как встретить Новый год на улице без последствий

Праздновать Новый год на улице можно, если разница температуры в помещении и на улице не очень большая – при минус 5 можно провести на открытом воздухе... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:58

2021-12-31T11:58

2021-12-31T11:58

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владимир болибок

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Праздновать Новый год на улице можно, если разница температуры в помещении и на улице не очень большая – при минус 5 можно провести на открытом воздухе несколько часов, главное тепло одеться, пить теплый чай и отказаться от алкоголя, а вот при минус 35 на улице лучше не гулять, рассказал РИА Новости врач-иммунолог Владимир Болибок."Все зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем", - сказал Болибок.По его словам, при праздновании Нового года на улице важно правильно одеться, не забыть про шапку, держать ноги в тепле и следить, чтобы они не промокли.А вот согреваться алкоголем на морозе не рекомендуется, лучше захватить с собой теплый чай или другой безалкогольный напиток, который не даст организму переохладиться, уточнил Болибок.

https://ria.ru/20211231/zastole-1766273759.html

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общество, здоровье - общество, новый год, владимир болибок