https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766284037.html
Врач рассказал, как встретить Новый год на улице без последствий
Врач рассказал, как встретить Новый год на улице без последствий - РИА Новости, 31.12.2021
Врач рассказал, как встретить Новый год на улице без последствий
Праздновать Новый год на улице можно, если разница температуры в помещении и на улице не очень большая – при минус 5 можно провести на открытом воздухе... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:58
2021-12-31T11:58
2021-12-31T11:58
новый год — 2022
общество
здоровье - общество
новый год
владимир болибок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764197663_0:208:3270:2047_1920x0_80_0_0_ab0267b584068282a1932967efbeb75b.jpg
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Праздновать Новый год на улице можно, если разница температуры в помещении и на улице не очень большая – при минус 5 можно провести на открытом воздухе несколько часов, главное тепло одеться, пить теплый чай и отказаться от алкоголя, а вот при минус 35 на улице лучше не гулять, рассказал РИА Новости врач-иммунолог Владимир Болибок."Все зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем", - сказал Болибок.По его словам, при праздновании Нового года на улице важно правильно одеться, не забыть про шапку, держать ноги в тепле и следить, чтобы они не промокли.А вот согреваться алкоголем на морозе не рекомендуется, лучше захватить с собой теплый чай или другой безалкогольный напиток, который не даст организму переохладиться, уточнил Болибок.
https://ria.ru/20211231/zastole-1766273759.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764197663_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_eb7cf0e5eaa5200a8698088b2d7448da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, новый год, владимир болибок
Врач рассказал, как встретить Новый год на улице без последствий
Врач Болибок дал советы, как отпраздновать Новый год на улице без последствий для здоровья