https://ria.ru/20211231/post-1766261249.html

Священник дал совет верующим на время Рождественского поста

Священник дал совет верующим на время Рождественского поста - РИА Новости, 31.12.2021

Священник дал совет верующим на время Рождественского поста

Верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу, и следовать ему, также не стоит устраивать "флешмоб благочестия", приходя в гости к не постящимся РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T08:05

2021-12-31T08:05

2021-12-31T08:05

религия

русская православная церковь

рождество христово

нахабино

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу, и следовать ему, также не стоит устраивать "флешмоб благочестия", приходя в гости к не постящимся и отказываться от угощений, рассказал РИА Новости блогер, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский.Новый год попадает на время Рождественского поста в Русской православной церкви, который начался 28 ноября. Пост также называют Филиппов, по имени апостола, память которого празднуется 27 ноября. Это один из четырех многодневных постов, он продлится до 6 января включительно, а 7 января православные верующие встретят Рождество Христово. В этот пост священники рекомендуют мирянам не есть мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Также в пост рекомендуется освободить время для духовной жизни, меньше грешить, делать больше хорошего для ближних."Если вы приезжаете в гости к неверующей семье, не стоит устраивать флешмоб благочестия, говорить: "Уберите всю еду, потому что я пощусь". Здесь любовь и снисхождение к ближнему должны быть выше поста. Никто вас не осудит, если вы съедите то, что вам положат в тарелку. Если вы будете следить за своей совестью, она вам подскажет, где вы едите определенные продукты из любви, а где - из чревоугодия", - сказал Островский.Говоря о строгости соблюдения поста, священник напомнил, что "у каждого своя мера". "Кто-то постится строго и это получается, приносит пользу, у кого-то не получается поститься строго - лишь бы была польза. Нужно помнить слова Христа, что все познается по плодам. Пусть человек смотрит, какой пост принесет ему добрые плоды", - призвал священник.Он также подчеркнул, что вне зависимости от меры поста, даты и повода верующим следует исключить пьянство.

https://ria.ru/20211231/pueshestviya-1766152247.html

нахабино

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русская православная церковь, рождество христово, нахабино