https://ria.ru/20211231/posolstvo-1766260379.html

Лавров заявил, что посольству США ничто не мешает стабилизировать работу

Лавров заявил, что посольству США ничто не мешает стабилизировать работу - РИА Новости, 31.12.2021

Лавров заявил, что посольству США ничто не мешает стабилизировать работу

Американскому посольству ничто не мешает заполнить квоту в 455 сотрудников и стабилизировать работу своей консульской службы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T07:19

2021-12-31T07:19

2021-12-31T13:30

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американскому посольству ничто не мешает заполнить квоту в 455 сотрудников и стабилизировать работу своей консульской службы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Ведь посольству США ничто не мешает заполнить согласованную квоту (455 сотрудников) и стабилизировать работу своей консульской службы", - сказал министр.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.Читайте полный текст интервью >>

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в мире, сша, сергей лавров, россия