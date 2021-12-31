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Россия отправила Кубе гуманитарную помощь
Россия отправила Кубе гуманитарную помощь - РИА Новости, 31.12.2021
Россия отправила Кубе гуманитарную помощь
Москва отправила Кубе 22 тонны гуманитарной помощи, сообщило посольство России в Гаване. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T21:29
2021-12-31T21:29
2021-12-31T23:04
в мире
гавана
куба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 дек — РИА Новости. Москва отправила Кубе 22 тонны гуманитарной помощи, сообщило посольство России в Гаване."Россия направила Кубе гуманитарную помощь, включая защитные медицинские костюмы и шприцы, общим весом 22 тонны", — сказано в сообщении.Летом авиация МЧС доставила в Гавану 120 тонн продовольствия, а также почти 40 тонн лекарственных препаратов и медицинских изделий.Как заявлял в ноябре начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, в 2021 году Вооруженные силы России в разы увеличили объемы доставки гуманитарной помощи в регионы страны и зарубежные государства. Так, в Сирию, Армению, Афганистан, Никарагуа и Кубу на тот момент отправили более 2,5 тысячи тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.В МЧС также отмечали развитие российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля. За семь лет существования на его базе уже прошли обучение более 130 специалистов из 17 стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
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в мире, гавана, куба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
21:29 31.12.2021 (обновлено: 23:04 31.12.2021)
Россия отправила Кубе гуманитарную помощь
Россия отправила Кубе 22 тонны гуманитарной помощи