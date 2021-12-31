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Польша лишится главного из-за Украины
Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины - РИА Новости, 31.12.2021
Польша лишится главного из-за Украины
Вступление Украины в НАТО приведет к потере Польшей статуса "опоры Запада" в Восточной Европе, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T00:54
2021-12-31T00:54
в мире
украина
польша
андерс фог расмуссен
алексей пушков
евросоюз
нато
энтони блинкен
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО приведет к потере Польшей статуса "опоры Запада" в Восточной Европе, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее на этой неделе министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе."Польша еще не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО - ведь именно Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США", - написал Пушков.По его мнению, в случае принятия Украины в НАТО именно она будет "со всей присущей ей наглостью и остервенелостью" претендовать на эту роль, при этом Польша утратит важный для себя статус и окажется "на задворках западной политики"."В Варшаве должны об этом помнить. А то не успеют оглянуться, а госсекретарь США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву в основном забудут. Вполне реальный сценарий", - заключил сенатор.В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства, а в 2019 году парламент принял поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Украине необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20211230/obsuzhdenie-1766093574.html
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в мире, украина, польша, андерс фог расмуссен, алексей пушков, евросоюз, нато, энтони блинкен, восточная европа
00:54 31.12.2021
 
Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины

Сенатор Пушков заявил, что Польша потеряет влияние в случае вступления Украины в НАТО

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО приведет к потере Польшей статуса "опоры Запада" в Восточной Европе, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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"Польша еще не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО - ведь именно Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США", - написал Пушков.
По его мнению, в случае принятия Украины в НАТО именно она будет "со всей присущей ей наглостью и остервенелостью" претендовать на эту роль, при этом Польша утратит важный для себя статус и окажется "на задворках западной политики".
"В Варшаве должны об этом помнить. А то не успеют оглянуться, а госсекретарь США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву в основном забудут. Вполне реальный сценарий", - заключил сенатор.
В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства, а в 2019 году парламент принял поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Украине необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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В миреУкраинаПольшаАндерс Фог РасмуссенАлексей ПушковЕвросоюзНАТОЭнтони БлинкенВосточная Европа
 
 
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