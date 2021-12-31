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Байден несколько дней готовился к разговору с Путиным, заявили в Белом доме
Байден несколько дней готовился к разговору с Путиным, заявили в Белом доме - РИА Новости, 31.12.2021
Байден несколько дней готовился к разговору с Путиным, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден в течение нескольких дней готовился к телефонному разговору с российским коллегой Владимиром Путиным вместе со своими... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T02:15
2021-12-31T10:11
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в течение нескольких дней готовился к телефонному разговору с российским коллегой Владимиром Путиным вместе со своими внешнеполитическими советниками, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Президент готовился несколько последних дней вместе с членами своей внешнеполитической команды. Вы знаете, кто они. В первую очередь, это госсекретарь (Энтони Блинкен) и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, в процесс были вовлечены и другие сотрудники", - сказал чиновник в ходе брифинга.Байден и Путин пообщались по телефону в течение 50 минут. Основной темой разговора, уже второго за месяц, стала напряженность вокруг Украины и подготовка к январским дипломатическим контактам стран Запада с Россией на тему взаимных гарантий безопасности.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, энтони блинкен, россия
02:15 31.12.2021 (обновлено: 10:11 31.12.2021)
 
Байден несколько дней готовился к разговору с Путиным, заявили в Белом доме

В Белом доме заявили, что Блинкен помогал Байдену подготовиться к разговору с Путиным

© REUTERS / White House/Adam SchultzПрезидент США Джо Байден во время разговора с Президентом России Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден во время разговора с Президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / White House/Adam Schultz
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в течение нескольких дней готовился к телефонному разговору с российским коллегой Владимиром Путиным вместе со своими внешнеполитическими советниками, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Президент готовился несколько последних дней вместе с членами своей внешнеполитической команды. Вы знаете, кто они. В первую очередь, это госсекретарь (Энтони Блинкен) и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, в процесс были вовлечены и другие сотрудники", - сказал чиновник в ходе брифинга.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
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Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозировать
Байден и Путин пообщались по телефону в течение 50 минут. Основной темой разговора, уже второго за месяц, стала напряженность вокруг Украины и подготовка к январским дипломатическим контактам стран Запада с Россией на тему взаимных гарантий безопасности.
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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