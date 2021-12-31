https://ria.ru/20211231/podgotovka-1766255697.html

Байден несколько дней готовился к разговору с Путиным, заявили в Белом доме

Байден несколько дней готовился к разговору с Путиным, заявили в Белом доме - РИА Новости, 31.12.2021

Байден несколько дней готовился к разговору с Путиным, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден в течение нескольких дней готовился к телефонному разговору с российским коллегой Владимиром Путиным вместе со своими... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T02:15

2021-12-31T02:15

2021-12-31T10:11

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в течение нескольких дней готовился к телефонному разговору с российским коллегой Владимиром Путиным вместе со своими внешнеполитическими советниками, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Президент готовился несколько последних дней вместе с членами своей внешнеполитической команды. Вы знаете, кто они. В первую очередь, это госсекретарь (Энтони Блинкен) и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, в процесс были вовлечены и другие сотрудники", - сказал чиновник в ходе брифинга.Байден и Путин пообщались по телефону в течение 50 минут. Основной темой разговора, уже второго за месяц, стала напряженность вокруг Украины и подготовка к январским дипломатическим контактам стран Запада с Россией на тему взаимных гарантий безопасности.

https://ria.ru/20211231/kontakt-1766255525.html

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сша

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, энтони блинкен, россия