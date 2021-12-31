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Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков - РИА Новости, 31.12.2021
Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонный разговор, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T00:46
2021-12-31T00:47
в мире
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонный разговор, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Закончили", - сказал он.Пресс-служба Белого дома ранее сообщила, что разговор длился 50 минут. Он начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы).Телефонный разговор между главами двух стран состоялся по инициативе России, сообщил ранее Песков. Целью контактов было обсуждение вопросов, обозначенных в ходе недавних переговоров двух лидеров по видеосвязи.Лидеры планировали обсудить ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
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в мире, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, джо байден
00:46 31.12.2021 (обновлено: 00:47 31.12.2021)
 
Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков

Пресс-секретарь президента Песков подтвердил, что Путин и Байден завершили переговоры

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонный разговор, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Закончили", - сказал он.
Пресс-служба Белого дома ранее сообщила, что разговор длился 50 минут. Он начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы).
Телефонный разговор между главами двух стран состоялся по инициативе России, сообщил ранее Песков. Целью контактов было обсуждение вопросов, обозначенных в ходе недавних переговоров двух лидеров по видеосвязи.
Лидеры планировали обсудить ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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