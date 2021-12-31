https://ria.ru/20211231/peskov-1766251625.html

Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков

Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков - РИА Новости, 31.12.2021

Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонный разговор, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T00:46

2021-12-31T00:46

2021-12-31T00:47

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владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонный разговор, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Закончили", - сказал он.Пресс-служба Белого дома ранее сообщила, что разговор длился 50 минут. Он начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы).Телефонный разговор между главами двух стран состоялся по инициативе России, сообщил ранее Песков. Целью контактов было обсуждение вопросов, обозначенных в ходе недавних переговоров двух лидеров по видеосвязи.Лидеры планировали обсудить ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/kreml-1766176916.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, джо байден