"Это лучшая техника в мире". Чем вооружат российскую армию в 2022-м
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Современные танки, самолеты и вертолеты, ракеты и боевые корабли — в 2022-м Вооруженные силы России получат сотни единиц модернизированной и совершенно новой боевой техники. В том числе оружие, мелькавшее только на выставках и закрытых показах. О том, чем оборонка порадует армию, — в материале РИА Новости.
Перспективная броня
По словам начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майора Александра Шестакова, в наступающем году завершатся государственные испытания целого семейства перспективной техники и начнется ее серийное производство. В первую очередь речь идет о машинах на универсальной платформе "Армата" — основном танке Т-14, тяжелой боевой машине пехоты Т-15, ремонтно-эвакуационной Т-16, а также самоходной гаубице "Коалиция-СВ".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада в Москве
Танк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада в Москве
Эта техника — одна из самых передовых на планете. Единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 предназначен для боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения целей в укрытиях и на открытой местности. Его визитная карточка — необитаемая башня: экипаж размещается в бронированной капсуле в передней части машины. От вражеских снарядов и ракет Т-14 прикрывают современные комплексы динамической и активной защиты, а также средства РЭБ. Орудие — 125-миллиметровая 2А82-1М — превосходит по характеристикам лучшие натовские танковые пушки.
И Т-14, и Т-15 в последние годы сильно изменились. Так, эксперты обращают внимание на усиленную бронезащиту верхней лобовой зоны и на новое вооружение БМП. Изначально на Т-15 устанавливали боевой модуль "Бумеранг-БМ" с 30-миллиметровой пушкой 2А42. Потом на форумах "Армия" машину показывали уже с более мощным 57-миллиметровым орудием АУ-220М "Байкал". У САУ "Коалиция-СВ" тоже много доработок, значительно повысивших ее боевые возможности.
Помимо новинок, в Сухопутные войска поступает уже хорошо освоенная модернизированная техника: танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М с боевым модулем "Бережок", бронетранспортеры БТР-82А, самоходки "Мста-СМ". Кроме того, скоро примут на вооружение зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", а также ПЗРК следующего поколения "Метка".
Завоевать воздух
В 2022-м для Воздушно-космических сил закупят более 200 единиц основных образцов вооружений, военной и специальной техники. По словам замглавкома ВКС генерал-лейтенанта Андрея Юдина, в результате доля современного железа достигнет рекордных 89 процентов. В частности, войска получат истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, комплексы ПВО С-350 и C-400. Впервые в воздух поднимется модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, построенный с нуля на Казанском авиационном заводе.
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
На новый этап выйдет и программа истребителя пятого поколения Су-57. В наступающем году ВКС надеются освоить 12 серийных машин. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов говорил, что скоро завершатся испытания двигателя второго этапа. Первый истребитель с новой силовой установкой опробуют именно в 2022-м. Всего же ВКС закупит 76 таких машин.
Армейская авиация пополнится 15 вертолетами Ка-52М "Аллигатор". Программу модернизации завершили в рекордно короткие сроки — опытная машина поднялась в воздух летом 2020-го. "Аллигатор" оснастили новым прицельно-навигационным комплексом, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленными стойками шасси, ракетами "Атака", "Вихрь" и "Вихрь-М". Важно отметить, что работы проводились с учетом применения базовых машин в Сирии.
25 августа, 13:20Вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" в 2022 году
Растет и парк беспилотников. В 2022-м компания "Кронштадт" наладит серийное производство БПЛА в подмосковной Дубне. А это значит, что армия получит множество новейших дронов, в частности разведывательно-ударных "Иноходцев". Следом в серию пойдут БПЛА "Сириус", "Гром" и "Молния".
Одна из громких премьер — зенитно-ракетная система С-500 "Прометей". Первый бригадный комплект в октябре поступил на вооружение 15-й армии ВКС, прикрывающей Москву. Однако формально комплекс еще не прошел госиспытания. Ожидают, что они завершатся в новом году, и "Прометей" отправится в серийное производство. Особенность С-500 — возможность уничтожать как самолеты, вертолеты и беспилотники, так и баллистические ракеты в ближнем космосе.
Выход в океан
Главная военно-морская новинка — несомненно, гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон". В конце ноября Владимир Путин сообщил, что систему направят во флот в ближайшие месяцы. "Циркон" — первая в мире способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием. Ею вооружат как надводные корабли, так и подводные лодки. Максимальная скорость — девять Махов, дальность — тысяча километров. Считается, что ракета неуязвима для современных корабельных систем ПВО и ПРО.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Пополнится флот и носителями нового оружия. Корабелы рассчитывают передать морякам многоцелевой фрегат "Адмирал Головко" — третий вымпел проекта 22350. Летом СМИ сообщали, что именно он первым получит "Цирконы" в качестве штатного вооружения. Не исключено, что им оснастят и малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт". В 2022-м в состав ВМФ должны войти три таких вымпела — "Циклон", "Буря" и "Аскольд". К тому же планируются испытания перспективного малозаметного корвета проекта 20386 "Меркурий", который, по словам военных, опасен даже для авианосцев.
Две атомные субмарины, стратегическая АПЛ проекта "Борей" "Генералиссимус Суворов" и многоцелевая ударная "Красноярск" проекта "Ясень-М" усилят подводный флот. Также морякам передадут две первые серийные дизель-электрические подлодки проекта "Лада" — "Кронштадт" и "Великие Луки".