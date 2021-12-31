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Почему Россия не повторит печальный опыт СССР
В США оценили, возможно ли в России повторение перестройки - РИА Новости, 31.12.2021
Почему Россия не повторит печальный опыт СССР
Россия вынесла экономические уроки из распада СССР. К такому выводу пришли эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли в своей статье для издания... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T06:26
2021-12-31T17:02
в мире
цк кпсс
ссср
майкл кофман
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия вынесла экономические уроки из распада СССР. К такому выводу пришли эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли в своей статье для издания Foreign Affairs.В настоящее время, отмечают аналитики, многие ключевые характеристики российской экономики и российской экономической политики отражают стремление руководства не допустить повторения печального советского опыта. Издание приводит слова российского экономиста Сергея Гуриева, утверждающего, что "макроэкономическая политика России намного более консервативна, чем раньше, инфляция взята под контроль, есть большие резервы, бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует".России удалось укрепиться в непрекращающейся конкуренции с США, и ее экономика оказалась не слабым местом, а надежным элементом, благодаря которому удалось, в частности, выстоять в условиях введенных Западом санкций, резюмируют авторы публикации.К середине 1980-х годов ситуация в Советском Союзе характеризовалась нарастанием серьезных внутри- и внешнеполитических проблем и трудностей. Темпы прироста национального дохода к началу 1980-х упали до уровня экономической стагнации. Дефицит внутреннего рынка покрывался импортом, приобретенном за "нефтедоллары", валютная выручка от продажи топливно-энергетических и сырьевых ресурсов направлялась в основном на решение текущих задач, а не на цели перспективной модернизации экономики.Пришедший к власти генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев запустил новую концепцию внутренней и внешней политики, получившую название перестройка. Первоначально реформы оживили экономическую жизнь в стране, однако их авторам не удалось найти оптимального сочетания социальных гарантий и элементов рыночной экономики. Со второй половины 1989 года произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества. Стала нарастать социальная напряженность, вырос дефицит государственного бюджета и товаров первой необходимости.Перестройка начала выходить из-под контроля. Социально-демократическое реформирование было свернуто к 1990 году из-за серьезных просчетов руководства страны в экономической области и национально-государственном строительстве. Националистические настроения захлестнули Прибалтику, Закавказье, распространялись в Средней Азии, на Украине и в Молдавии. Кредит доверия масс к перестройке и ее лидеру оказался исчерпанным. Начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР. В конце 1991 года лидеры трех бывших советских республик — России, Украины и Белоруссии — подписали Беловежские соглашения, юридически ликвидировавших Советский Союз.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, цк кпсс, ссср, майкл кофман, россия
06:26 31.12.2021 (обновлено: 17:02 31.12.2021)
 
В США оценили, возможно ли в России повторение перестройки

Foreign Affairs: Россия вынесла уроки из распада СССР, сделав экономику надежной

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия вынесла экономические уроки из распада СССР. К такому выводу пришли эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли в своей статье для издания Foreign Affairs.
В настоящее время, отмечают аналитики, многие ключевые характеристики российской экономики и российской экономической политики отражают стремление руководства не допустить повторения печального советского опыта. Издание приводит слова российского экономиста Сергея Гуриева, утверждающего, что "макроэкономическая политика России намного более консервативна, чем раньше, инфляция взята под контроль, есть большие резервы, бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует".
России удалось укрепиться в непрекращающейся конкуренции с США, и ее экономика оказалась не слабым местом, а надежным элементом, благодаря которому удалось, в частности, выстоять в условиях введенных Западом санкций, резюмируют авторы публикации.
К середине 1980-х годов ситуация в Советском Союзе характеризовалась нарастанием серьезных внутри- и внешнеполитических проблем и трудностей. Темпы прироста национального дохода к началу 1980-х упали до уровня экономической стагнации. Дефицит внутреннего рынка покрывался импортом, приобретенном за "нефтедоллары", валютная выручка от продажи топливно-энергетических и сырьевых ресурсов направлялась в основном на решение текущих задач, а не на цели перспективной модернизации экономики.
Пришедший к власти генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев запустил новую концепцию внутренней и внешней политики, получившую название перестройка. Первоначально реформы оживили экономическую жизнь в стране, однако их авторам не удалось найти оптимального сочетания социальных гарантий и элементов рыночной экономики. Со второй половины 1989 года произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества. Стала нарастать социальная напряженность, вырос дефицит государственного бюджета и товаров первой необходимости.
Всесоюзный референдум по вопросу сохранения Союза Советских Социалистических Республик. 17 марта 1991 года - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 00:32
Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
Перестройка начала выходить из-под контроля. Социально-демократическое реформирование было свернуто к 1990 году из-за серьезных просчетов руководства страны в экономической области и национально-государственном строительстве. Националистические настроения захлестнули Прибалтику, Закавказье, распространялись в Средней Азии, на Украине и в Молдавии. Кредит доверия масс к перестройке и ее лидеру оказался исчерпанным. Начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР. В конце 1991 года лидеры трех бывших советских республик — России, Украины и Белоруссии — подписали Беловежские соглашения, юридически ликвидировавших Советский Союз.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЦК КПСССССРМайкл КофманРоссия
 
 
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