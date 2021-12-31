https://ria.ru/20211231/peregovory-1766266136.html

В Венгрии рассказали об ожиданиях от переговоров России и НАТО

В Венгрии рассказали об ожиданиях от переговоров России и НАТО - РИА Новости, 31.12.2021

В Венгрии рассказали об ожиданиях от переговоров России и НАТО

Венгрия заинтересована в успешных переговорах между РФ и НАТО, которые состоятся в январе, потому что они дают надежду на взаимопонимание между сторонами,... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T09:15

2021-12-31T09:15

2021-12-31T09:15

в мире

безопасность

венгрия

нато

совет россия-нато

петер сийярто

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Венгрия заинтересована в успешных переговорах между РФ и НАТО, которые состоятся в январе, потому что они дают надежду на взаимопонимание между сторонами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ."Мы понимаем, что предстоят переговоры между РФ и НАТО, очень довольны этим фактом, потому что если НАТО и Россия будут говорить друг с другом, появится надежда на какое-то взаимопонимание. Мы считаем вопросы безопасности в Европе критически важными, поэтому все, что призвано снизить напряженность в этом плане, служит нашим интересам. Поэтому мы заинтересованы в успешных переговорах России и НАТО в следующем году", - сказал Сийярто в интервью RT.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Россия в проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО предлагает исключить расширение альянса и присоединение Украины, отказаться от военной деятельности на Украине и в других странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент.Согласно проекту соглашения, Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников и создать горячие линии для экстренных контактов.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211230/orden-1766213128.html

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в мире, безопасность, венгрия, нато, совет россия-нато, петер сийярто, россия