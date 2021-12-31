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В Венгрии прокомментировали переговоры Путина и Байдена
В Венгрии прокомментировали переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 31.12.2021
В Венгрии прокомментировали переговоры Путина и Байдена
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что от результата переговоров между США и Россией зависит безопасность в Центральной Европе, Будапешт позитивно... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T08:49
2021-12-31T08:49
в мире
сша
владимир путин
джо байден
петер сийярто
мид венгрии
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что от результата переговоров между США и Россией зависит безопасность в Центральной Европе, Будапешт позитивно оценивает прямой и продолжительный диалог между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, Байден заявил Путину, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, и предупредил о возможных санкциях, на что Путин ответил, что в таком случае может последовать разрыв отношений, а Москва будет вести себя так, как вел бы себя Вашингтон в вопросах обеспечения безопасности. В Белом доме отметили, что Байден призвал снизить напряженность вокруг Украины и заявил, что США продолжат отслеживание сил России и подготовку к "любым решениям Путина по Украине". Американский лидер заявил об укреплении сил НАТО и дополнительной помощи Украине в случае эскалации."Мы в Центральной Европе усвоили уроки истории: когда есть конфликт между Западом и Востоком - это плохо для Центральной Европы, а если отношения хорошие - это к лучшему для нас. Прямые переговоры между США и РФ служат нашим интересам безопасности", - сказал Сийярто в интервью RT.По его словам, для региона очень важно, чтобы США и Россия установили прямой и продолжительный диалог."Мы очень рады тому, что президенты снова поговорили. Ничто не может заменить прямые переговоры между двумя президентами. Чем больше они будут общаться, тем больше поймут друг друга и смогут разрешить те проблемы, которые возникли в нашем регионе", - подчеркнул глава МИД Венгрии.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января, за ними последуют встречи Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, петер сийярто, мид венгрии, россия
08:49 31.12.2021
 
В Венгрии прокомментировали переговоры Путина и Байдена

Глава МИД Венгрии Сийярто: переговоры России и США служат интересам безопасности в Европе

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что от результата переговоров между США и Россией зависит безопасность в Центральной Европе, Будапешт позитивно оценивает прямой и продолжительный диалог между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.
Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, Байден заявил Путину, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, и предупредил о возможных санкциях, на что Путин ответил, что в таком случае может последовать разрыв отношений, а Москва будет вести себя так, как вел бы себя Вашингтон в вопросах обеспечения безопасности. В Белом доме отметили, что Байден призвал снизить напряженность вокруг Украины и заявил, что США продолжат отслеживание сил России и подготовку к "любым решениям Путина по Украине". Американский лидер заявил об укреплении сил НАТО и дополнительной помощи Украине в случае эскалации.
"Мы в Центральной Европе усвоили уроки истории: когда есть конфликт между Западом и Востоком - это плохо для Центральной Европы, а если отношения хорошие - это к лучшему для нас. Прямые переговоры между США и РФ служат нашим интересам безопасности", - сказал Сийярто в интервью RT.
По его словам, для региона очень важно, чтобы США и Россия установили прямой и продолжительный диалог.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
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"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
"Мы очень рады тому, что президенты снова поговорили. Ничто не может заменить прямые переговоры между двумя президентами. Чем больше они будут общаться, тем больше поймут друг друга и смогут разрешить те проблемы, которые возникли в нашем регионе", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января, за ними последуют встречи Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.
Президент США Джо Байден во время разговора с Президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
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В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденПетер СийяртоМИД ВенгрииРоссия
 
 
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