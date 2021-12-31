https://ria.ru/20211231/patriarkh-1766321022.html

Мишустин выразил соболезнования патриарху Кириллу в связи с кончиной брата

Мишустин выразил соболезнования патриарху Кириллу в связи с кончиной брата - РИА Новости, 31.12.2021

Мишустин выразил соболезнования патриарху Кириллу в связи с кончиной брата

Председатель правительства Михаил Мишустин выразил соболезнования Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с кончиной его брата – протоиерея РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T18:16

2021-12-31T18:16

2021-12-31T19:10

общество

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

михаил мишустин

россия

религия

санкт-петербург

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин выразил соболезнования Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с кончиной его брата – протоиерея Николая Гундяева и подчеркнул, что искренне разделяет с ним его боль, сообщает пресс-служба кабмина."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата – протоиерея Николая Гундяева... Уход Николая Михайловича Гундяева – невосполнимая утрата для Вас, для родных и близких, для всех, кто знал, уважал и высоко ценил этого выдающегося церковного деятеля, сердечного и душевно щедрого человека. Трудно смириться с этой потерей. Но самые дорогие люди навсегда остаются в нашем сердце, нашей памяти. Искренне разделяю Вашу боль", - говорится в сообщении.Мишустин также подчеркнул, что всю жизнь отец Николай посвятил служению РПЦ, внес большой вклад в созидание церковной жизни в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, а также многое сделал для развития духовного образования как ректор Ленинградской духовной академии. Он также добавил, что глубокие знания и мудрость отца Николая ярко проявились в трудах и заботах, направленных на укрепление единства православия.

https://ria.ru/20211231/gundyaev-1766280258.html

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общество, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил мишустин, россия, санкт-петербург