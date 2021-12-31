https://ria.ru/20211231/pashinyan-1766333886.html
Пашинян в новогоднем поздравлении назвал ключевую задачу ВС Армении
Пашинян в новогоднем поздравлении назвал ключевую задачу ВС Армении - РИА Новости, 31.12.2021
Пашинян в новогоднем поздравлении назвал ключевую задачу ВС Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании соотечественникам по случаю Нового года и Рождества заявил о необходимости создания в стране... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T23:44
2021-12-31T23:44
2021-12-31T23:45
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 31 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании соотечественникам по случаю Нового года и Рождества заявил о необходимости создания в стране профессиональной армии."Ключевой задачей является реформа наших Вооруженных сил, нашей армии. Армения должна иметь профессиональную армию, при этом в ней должно быть задействовано все больше и больше женщин", - сказал Пашинян.По его словам, "в стратегической перспективе срочная военная служба должна существенно измениться, превратившись в обязательные военные сборы и учения, которые должны проводиться несколько раз в течение жизни с определенной периодичностью"."Хочу подчеркнуть, что в политическом плане наша армия не ставит перед собой задачу завоевания территорий, ее задача - охрана безопасности и защита территориальной целостности нашей страны", - сказал армянский премьер.Он добавил, что обеспечение безопасности - самый большой вызов, стоящий сегодня перед Арменией. "Опыт показывает, что самый надежный способ обеспечить безопасность - это мир", - отметил Пашинян.
https://ria.ru/20211230/armeniya-1766151966.html
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в мире, армения, никол пашинян
23:44 31.12.2021 (обновлено: 23:45 31.12.2021)
Пашинян в новогоднем поздравлении назвал ключевую задачу ВС Армении
Премьер Армении Пашинян заявил о необходимости создания в стране профессиональной армии
ЕРЕВАН, 31 дек – РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
в поздравительном послании соотечественникам по случаю Нового года и Рождества заявил о необходимости создания в стране профессиональной армии.
"Ключевой задачей является реформа наших Вооруженных сил, нашей армии. Армения
должна иметь профессиональную армию, при этом в ней должно быть задействовано все больше и больше женщин", - сказал Пашинян.
По его словам, "в стратегической перспективе срочная военная служба должна существенно измениться, превратившись в обязательные военные сборы и учения, которые должны проводиться несколько раз в течение жизни с определенной периодичностью".
"Хочу подчеркнуть, что в политическом плане наша армия не ставит перед собой задачу завоевания территорий, ее задача - охрана безопасности и защита территориальной целостности нашей страны", - сказал армянский премьер.
Он добавил, что обеспечение безопасности - самый большой вызов, стоящий сегодня перед Арменией. "Опыт показывает, что самый надежный способ обеспечить безопасность - это мир", - отметил Пашинян.
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