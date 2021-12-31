https://ria.ru/20211231/pandemiya-1766279446.html

Скворцова оценила прогноз об окончании пандемии в 2022 году

Скворцова оценила прогноз об окончании пандемии в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2021

Скворцова оценила прогноз об окончании пандемии в 2022 году

Прогнозы 2020 года показывали, что пандемия коронавируса должна завершиться летом 2022-го, но теперь однозначно дать ответ нельзя, учитывая мутации вируса,... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:19

2021-12-31T11:19

2021-12-31T19:16

распространение коронавируса

вероника скворцова

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738884863_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_79a717993f30ae178a48090e0b4d920b.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Прогнозы 2020 года показывали, что пандемия коронавируса должна завершиться летом 2022-го, но теперь однозначно дать ответ нельзя, учитывая мутации вируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии", — сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что штамм "омикрон" неоднозначный, он, возможно, внесет свою лепту, в том числе и в окончание пандемии.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вероника скворцова, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса