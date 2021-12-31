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Скворцова оценила прогноз об окончании пандемии в 2022 году
Скворцова оценила прогноз об окончании пандемии в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2021
Скворцова оценила прогноз об окончании пандемии в 2022 году
Прогнозы 2020 года показывали, что пандемия коронавируса должна завершиться летом 2022-го, но теперь однозначно дать ответ нельзя, учитывая мутации вируса,... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:19
2021-12-31T11:19
2021-12-31T19:16
распространение коронавируса
вероника скворцова
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Прогнозы 2020 года показывали, что пандемия коронавируса должна завершиться летом 2022-го, но теперь однозначно дать ответ нельзя, учитывая мутации вируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии", — сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что штамм "омикрон" неоднозначный, он, возможно, внесет свою лепту, в том числе и в окончание пандемии.
РИА Новости
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вероника скворцова, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:19 31.12.2021 (обновлено: 19:16 31.12.2021)
Скворцова оценила прогноз об окончании пандемии в 2022 году
Глава ФМБА Скворцова: ответ о сроке завершения пандемии дать нельзя из-за мутаций COVID-19