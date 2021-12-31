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В Казани четыре человека отравились неизвестным веществом
В Казани четыре человека отравились неизвестным веществом - РИА Новости, 31.12.2021
В Казани четыре человека отравились неизвестным веществом
Двое детей и двое взрослых отравились неизвестным веществом в квартире в Казани, к выяснению причин случившегося привлекли "Газпром Трансгаз Казань", сообщает... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T09:00
2021-12-31T09:00
2021-12-31T09:00
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых отравились неизвестным веществом в квартире в Казани, к выяснению причин случившегося привлекли "Газпром Трансгаз Казань", сообщает региональное управление МЧС."Ночью 30 декабря от старшего врача станции скорой медицинской помощи Казани поступило сообщение об отравлении четырех человек (в том числе двух детей) в квартире дома на улице Мулланура Вахитова", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате происшествия две женщины и две девочки 2008 и 2013 годов рождения госпитализированы с диагнозом "отравление неизвестным веществом" средней и легкой степени тяжести."Организовано взаимодействие с оперативным дежурным ЦМК минздрава и ООО "Газпром Трансгаз Казань". Причина происшествия устанавливается", - подчеркивается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/kazan-1764710170.html
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)
В Казани четыре человека отравились неизвестным веществом
В Казани четыре человека отравились неизвестным веществом, предположительно, угарным газом