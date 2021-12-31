https://ria.ru/20211231/otravlenie-1766265384.html

В Казани четыре человека отравились неизвестным веществом

В Казани четыре человека отравились неизвестным веществом - РИА Новости, 31.12.2021

В Казани четыре человека отравились неизвестным веществом

Двое детей и двое взрослых отравились неизвестным веществом в квартире в Казани, к выяснению причин случившегося привлекли "Газпром Трансгаз Казань", сообщает... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T09:00

2021-12-31T09:00

2021-12-31T09:00

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых отравились неизвестным веществом в квартире в Казани, к выяснению причин случившегося привлекли "Газпром Трансгаз Казань", сообщает региональное управление МЧС."Ночью 30 декабря от старшего врача станции скорой медицинской помощи Казани поступило сообщение об отравлении четырех человек (в том числе двух детей) в квартире дома на улице Мулланура Вахитова", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате происшествия две женщины и две девочки 2008 и 2013 годов рождения госпитализированы с диагнозом "отравление неизвестным веществом" средней и легкой степени тяжести."Организовано взаимодействие с оперативным дежурным ЦМК минздрава и ООО "Газпром Трансгаз Казань". Причина происшествия устанавливается", - подчеркивается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/kazan-1764710170.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)