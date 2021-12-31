https://ria.ru/20211231/onkologiya-1766253106.html
Как легко выявить рак
Назван легкий способ определить рак - РИА Новости, 31.12.2021
Как легко выявить рак
Изменения на кончиках пальцев могут указывать на возникновение онкологического заболевания. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британской Национальной... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T01:19
2021-12-31T01:19
2021-12-31T01:19
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онкология
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Изменения на кончиках пальцев могут указывать на возникновение онкологического заболевания. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британской Национальной службы здравоохранения.Речь идет о симптоме барабанных палочек, или пальцах Гиппократа. Это колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей с характерной деформацией ногтевых пластин в виде часовых стекол. Такой признак, как утверждают специалисты, встречается у 35% людей с немелкоклеточным раком легкого и у 4% с мелкоклеточным раком.Ранее организация Cancer Research UK назвала кашель самым распространенным признаком рака легких. Он может наблюдаться постоянно, стать болезненным или изменить "звучание". Кроме того, возможно появление крови с мокротой, что также указывает на различные легочные инфекции.Есть и другие симптомы: внезапно появившаяся одышка, боль в груди или плече, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. К основным причинам возникновения заболевания относят курение канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию.
https://ria.ru/20211208/rak-1762831220.html
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в мире, весь мир, онкология
Назван легкий способ определить рак
Express: британские медики предупредили о симптоме на пальцах, указывающем на рак
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Изменения на кончиках пальцев могут указывать на возникновение онкологического заболевания
. Об этом пишет Express
со ссылкой на данные британской Национальной службы здравоохранения.
Речь идет о симптоме барабанных палочек, или пальцах Гиппократа. Это колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей с характерной деформацией ногтевых пластин в виде часовых стекол. Такой признак, как утверждают специалисты, встречается у 35% людей с немелкоклеточным раком легкого и у 4% с мелкоклеточным раком.
Ранее организация Cancer Research UK назвала кашель самым распространенным признаком рака легких. Он может наблюдаться постоянно, стать болезненным или изменить "звучание". Кроме того, возможно появление крови с мокротой, что также указывает на различные легочные инфекции.
Есть и другие симптомы: внезапно появившаяся одышка, боль в груди или плече, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.
Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. К основным причинам возникновения заболевания относят курение канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию.