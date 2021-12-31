https://ria.ru/20211231/omikron-1766317843.html
Мясников призвал срочно менять тактику борьбы с ковидом из-за "омикрона"
Мясников призвал переосмыслить отношение к коронавирусу - РИА Новости, 31.12.2021
Мясников призвал срочно менять тактику борьбы с ковидом из-за "омикрона"
Меры по ограничению распространения коронавируса и информационное освещение проблемы пандемии должны измениться из-за нового штамма "омикрон". Об этом заявил... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T17:17
2021-12-31T17:17
2021-12-31T18:09
распространение коронавируса
сша
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Меры по ограничению распространения коронавируса и информационное освещение проблемы пандемии должны измениться из-за нового штамма "омикрон". Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале.Медик отметил, что зарубежный опыт существования в условиях "омикрона" доказывает необходимость переосмысления продолжительности карантина для зараженных."Тактику надо менять. Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. А то, например, множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов — все на карантине с насморком или вообще бессимптомно. <...> И самое главное — повторюсь — надо менять информационный фон", — объяснил он.Как предположил Мясников, омикрон-вариант SARS-CoV-2 подтверждает, что коронавирус будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей смертности и в итоге "выродится в банальное ОРЗ".
https://ria.ru/20211230/omikron-1766218003.html
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сша, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
17:17 31.12.2021 (обновлено: 18:09 31.12.2021)
Мясников призвал переосмыслить отношение к коронавирусу
Врач Мясников посоветовал пересмотреть способы ограничения коронавируса из-за "омикрона"