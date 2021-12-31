https://ria.ru/20211231/olive-1766252828.html

Как сделать оливье дешевле без потери вкуса

Как сделать оливье дешевле без потери вкуса - РИА Новости, 31.12.2021

Как сделать оливье дешевле без потери вкуса

Как сэкономить на популярном новогоднем салате, сохранив его вкусовые качества, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий телеканала "Еда", шеф-повар Владимир... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T02:10

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Как сэкономить на популярном новогоднем салате, сохранив его вкусовые качества, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий телеканала "Еда", шеф-повар Владимир Павлов.Подойти к приготовлению традиционного салата оливье можно по-разному. Кто-то захочет проявить фантазию и украсить праздничный стол новым, непривычным вариантом этого блюда, а кто-то предпочтет экономную версию, не требующую особых затрат и усилий. Есть множество способов приготовить оливье, отметил Павлов.Самый дешевый салат оливье получается у тех, кто придерживается старого советского рецепта, считает шеф-повар."Самый недорогой оливье на данный момент – это наш старый советский рецепт: с колбасой вместо мяса. Берете картофель, морковь, соленый огурец, лук репчатый, добавляете майонез, который лучше сделать самим, чтобы он был более нежным. Горошек лучше выбирать консервированный, потому что свежемороженый стоит дороже. Добавляете отварное яйцо, немного зелени – вот и весь оливье", – сказал Владимир Павлов в интервью радио Sputnik.Вегетарианский салат оливье тоже будет достаточно экономным, если не класть в него соевые продукты. Подобная замена мясу может оказаться весьма затратной, уточнил шеф-повар.

https://ria.ru/20211230/zastole-1766097189.html

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общество, новый год