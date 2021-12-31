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Шаман рассказал об особых обрядах на Новый год
Шаман рассказал об особых обрядах на Новый год - РИА Новости, 31.12.2021
Шаман рассказал об особых обрядах на Новый год
Шаманы часто отказываются в Новый год от алкоголя, а основные “новогодние” обряды проводят в дни зимнего солнцестояния, рассказал РИА Новости действительный... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:00
2021-12-31T10:00
2021-12-31T10:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Шаманы часто отказываются в Новый год от алкоголя, а основные “новогодние” обряды проводят в дни зимнего солнцестояния, рассказал РИА Новости действительный член Единого совета шаманов России шаман Николай Качуров.“Светский новый год шаманы, конечно, празднуют - мы ведь люди прежде всего, мы выросли в этих традициях, когда это был семейный праздник, для семьи, друзей и так далее. Мы его празднуем обычно, как и все остальные люди - просто многие шаманы алкоголь не принимают, так что отсутствие этих традиционных алкогольных возлияний бывает часто”, - сказал он.Качуров отметил что в шаманской традиции основные зимние обряды проходят в день зимнего солнцестояния. “21, 22, 23 декабря - чаще всего все традиции шаманов России проводят обряды встречи нового года, но не совсем в традиционном понимании, а по солнцу. В это время, близкое к католическому Рождеству, на переломе времен, когда новый год наступает у людей светский, мы проводим свои большие основные обряды, которые считаются самыми сильными в году: благодарственные обряды, благодарение предкам, и так далее”, - добавил шаман.Это, тем не менее, не праздник, а обрядовая работа, подчеркнул член Единого совета шаманов России. “Её много, людей много, поэтому именно праздники и празднования - да, мы отмечаем, новый год светский”, - заключил он.День зимнего солнцестояния в 2021 году пришёлся на 21 декабря. Это один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния – зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.
https://ria.ru/20210730/shamany-1743499146.html
https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html
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россия
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Шаманы часто отказываются в Новый год от алкоголя, а основные “новогодние” обряды проводят в дни зимнего солнцестояния, рассказал РИА Новости действительный член Единого совета шаманов России шаман Николай Качуров.
“Светский новый год шаманы, конечно, празднуют - мы ведь люди прежде всего, мы выросли в этих традициях, когда это был семейный праздник, для семьи, друзей и так далее. Мы его празднуем обычно, как и все остальные люди - просто многие шаманы алкоголь не принимают, так что отсутствие этих традиционных алкогольных возлияний бывает часто”, - сказал он.
Качуров отметил что в шаманской традиции основные зимние обряды проходят в день зимнего солнцестояния. “21, 22, 23 декабря - чаще всего все традиции шаманов России проводят обряды встречи нового года, но не совсем в традиционном понимании, а по солнцу. В это время, близкое к католическому Рождеству, на переломе времен, когда новый год наступает у людей светский, мы проводим свои большие основные обряды, которые считаются самыми сильными в году: благодарственные обряды, благодарение предкам, и так далее”, - добавил шаман.
Это, тем не менее, не праздник, а обрядовая работа, подчеркнул член Единого совета шаманов России. “Её много, людей много, поэтому именно праздники и празднования - да, мы отмечаем, новый год светский”, - заключил он.
День зимнего солнцестояния в 2021 году пришёлся на 21 декабря. Это один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния – зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.