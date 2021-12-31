https://ria.ru/20211231/normalizatsiya-1766260523.html
Лавров заявил, что Россия постоянно ставит США вопрос о процессе выдачи виз
Лавров заявил, что Россия постоянно ставит США вопрос о процессе выдачи виз - РИА Новости, 31.12.2021
Лавров заявил, что Россия постоянно ставит США вопрос о процессе выдачи виз
Российская сторона в контактах с США постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РФ... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T07:24
2021-12-31T07:24
2021-12-31T13:30
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_ea7d256f628b19cfa8946771f7227fd1.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская сторона в контактах с США постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."В контактах с американцами на различных уровнях постоянно ставим вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз", - сказал министр. "Однако на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20211231/posolstvo-1766260379.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e3dc591278c68b10021ad7f1ef970ba4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
07:24 31.12.2021 (обновлено: 13:30 31.12.2021)
Лавров заявил, что Россия постоянно ставит США вопрос о процессе выдачи виз
Глава МИД Лавров заявил, что Россия постоянно ставит США вопрос о процессе выдачи виз