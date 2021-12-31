https://ria.ru/20211231/normalizatsiya-1766260523.html

Лавров заявил, что Россия постоянно ставит США вопрос о процессе выдачи виз

Лавров заявил, что Россия постоянно ставит США вопрос о процессе выдачи виз - РИА Новости, 31.12.2021

Лавров заявил, что Россия постоянно ставит США вопрос о процессе выдачи виз

Российская сторона в контактах с США постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РФ... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T07:24

2021-12-31T07:24

2021-12-31T13:30

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская сторона в контактах с США постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."В контактах с американцами на различных уровнях постоянно ставим вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз", - сказал министр. "Однако на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.Читайте полный текст интервью >>

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