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Пинкетт-Смит показала, как ее гримируют для "Матрицы"
Пинкетт-Смит показала, как ее гримируют для "Матрицы" - РИА Новости, 31.12.2021
Пинкетт-Смит показала, как ее гримируют для "Матрицы"
Американская актриса Джада Пинкетт-Смит разместила в Instagram видео, на котором продемонстрировала, как ее превращают в постаревшую Ниобе для четвертой части... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T06:01
2021-12-31T06:01
2021-12-31T06:01
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американская актриса Джада Пинкетт-Смит разместила в Instagram видео, на котором продемонстрировала, как ее превращают в постаревшую Ниобе для четвертой части научно-фантастической франшизы "Матрица".Видео создано в режиме ускоренной съемки. На нем демонстрируют, как на лицо и шею актрисы сразу две художницы накладывают анатомический грим, чтобы состарить ее. Для завершения образа на голову Пинкетт-Смит надевают парик из седых дредов.В новом фильме Ланы Вачовски действие разворачивается спустя несколько десятилетий после последней части "Матрица: Революция" (2003). Ниобе, которая ранее была одним из повстанцев, сражающихся против Матрицы, сильно постарела и стала "совсем другой". Ранее Джада Пинкетт-Смит рассказывала, что ее героиня сильно отличается от Ниобе, которую зрители знали раньше. Премьера четвертой части "Матрицы" в российских кинотеатрах состоялась 16 декабря. Вместе с Джадой Пинкетт-Смит зрители увидели на экранах Киану Ривза и Кэрри Энн-Мосс в образах Нео и Тринити, а также Приянку Чопра, Яхью Абдулу-Матина II, Джонатана Гроффа и других.
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новости культуры, кино и сериалы, лана вачовски, киану ривз, приянка чопра
Пинкетт-Смит показала, как ее гримируют для "Матрицы"
Пинкетт-Смит показала, как ее превращали в постаревшую Ниобе для "Матрицы: Воскрешение"
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американская актриса Джада Пинкетт-Смит разместила в Instagram видео, на котором продемонстрировала, как ее превращают в постаревшую Ниобе для четвертой части научно-фантастической франшизы "Матрица".
"Пятичасовое превращение Джады в единственную и неповторимую Ниобе в "Матрице: Воскрешение", — говорится в подписи к ролику.
Видео создано в режиме ускоренной съемки. На нем демонстрируют, как на лицо и шею актрисы сразу две художницы накладывают анатомический грим, чтобы состарить ее. Для завершения образа на голову Пинкетт-Смит надевают парик из седых дредов.
В новом фильме Ланы Вачовски действие разворачивается спустя несколько десятилетий после последней части "Матрица: Революция" (2003). Ниобе, которая ранее была одним из повстанцев, сражающихся против Матрицы, сильно постарела и стала "совсем другой".
Ранее Джада Пинкетт-Смит рассказывала
, что ее героиня сильно отличается от Ниобе, которую зрители знали раньше.
Премьера четвертой части "Матрицы" в российских кинотеатрах состоялась 16 декабря. Вместе с Джадой Пинкетт-Смит зрители увидели на экранах Киану Ривза и Кэрри Энн-Мосс в образах Нео и Тринити, а также Приянку Чопра, Яхью Абдулу-Матина II, Джонатана Гроффа и других.