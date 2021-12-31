https://ria.ru/20211231/neft-1766303296.html
Нефть подешевела перед Новым годом
Нефть подешевела перед Новым годом - РИА Новости, 31.12.2021
Нефть подешевела перед Новым годом
Нефть дешевеет в пятницу днем, следуя общим настроениям на мировых рынках: в канун Нового года инвесторы предпочитают не рисковать, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:59
2021-12-31T14:59
2021-12-31T14:59
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опек
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Нефть дешевеет в пятницу днем, следуя общим настроениям на мировых рынках: в канун Нового года инвесторы предпочитают не рисковать, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,8% - до 78,9 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,88%, до 76,31 доллара.Новостной фон в пятницу остается нейтральным: на рынках предпраздничное затишье. При этом инвесторы воздерживаются от риска. Часть европейские фондовых бирж снижается, а часть закрыта. Фьючерсы Уолл-стрит также торгуются в красной зоне. Нефтяной рынок следует общему тренду.Нефтяные трейдеры также ждут очередного заседания ОПЕК+ 4 января, на котором альянс должен определиться с дальнейшими параметрами сделки. Согласно текущим договоренностям, альянс наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно.
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экономика, brent, опек, цены на нефть
Нефть подешевела перед Новым годом
Нефть подешевела перед Новым годом, следуя общим настроениям рынка