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МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году

МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2021

МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году

Специалисты МЧС России прогнозируют в 2022 году уже ставшие привычными крупные наводнения и природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказали РИА... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:43

2021-12-31T11:43

2021-12-31T11:43

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальний восток

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Специалисты МЧС России прогнозируют в 2022 году уже ставшие привычными крупные наводнения и природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."На территории Сибири и Дальнего Востока ожидаем ставшие почти привычными наводнения и природные пожары", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что скоординированная с другими ведомствами оценка рисков угроз природного характера и анализ прошлых чрезвычайных ситуаций позволяют заранее спланировать группировку сил и средств для минимизации последствий прогнозируемых ЧС, а также планировать превентивные мероприятия и эффективно парировать опасные риски.

https://ria.ru/20211116/evropa-1759223284.html

дальний восток

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальний восток, россия