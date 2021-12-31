https://ria.ru/20211231/navodnenie-1766282203.html
МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году
МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2021
МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году
Специалисты МЧС России прогнозируют в 2022 году уже ставшие привычными крупные наводнения и природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказали РИА... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:43
2021-12-31T11:43
2021-12-31T11:43
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальний восток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727336766_0:261:3072:1989_1920x0_80_0_0_06663b14c7ba704a3b82e17db3125006.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Специалисты МЧС России прогнозируют в 2022 году уже ставшие привычными крупные наводнения и природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."На территории Сибири и Дальнего Востока ожидаем ставшие почти привычными наводнения и природные пожары", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что скоординированная с другими ведомствами оценка рисков угроз природного характера и анализ прошлых чрезвычайных ситуаций позволяют заранее спланировать группировку сил и средств для минимизации последствий прогнозируемых ЧС, а также планировать превентивные мероприятия и эффективно парировать опасные риски.
https://ria.ru/20211116/evropa-1759223284.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727336766_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_1c3e5c7ade4b318336cb87ba5e1d2f64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальний восток, россия
МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году
МЧС в 2022 году ожидает наводнения и пожары в Сибири и на Дальнем Востоке