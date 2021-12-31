13:22 31.12.2021 (обновлено: 13:23 31.12.2021)
НАТО уже вступила на Украину, заявили в Госдуме
Депутат Затулин: НАТО уже вступила на Украину, но это обратимо при желании
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя РИА Новости переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что НАТО уже "вступила" на Украину, но все это обратимо при желании.
Накануне прошли вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждался предложенный Москвой проект гарантий безопасности.
"Но практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже "вступила" в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину. Там появились инструктора, консультанты, военные, там создаются различные базы, на территории, которая непосредственно к нам примыкает. Все это обратимо при желании. Как раз этого, как мне кажется, и добивается президент РФ", - сказал Затулин.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.