https://ria.ru/20211231/music-1766067014.html

Главные музыкальные хиты 2021 года

Главные музыкальные хиты 2021 года - РИА Новости, 31.12.2021

Главные музыкальные хиты 2021 года

Уходящий год подарил музыкальной индустрии десятки хороших песен, но только некоторые из них стали вирусными в тиктоке и попали на верхушки хит-парадов. Главные РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T00:20

2021-12-31T00:20

2021-12-31T00:20

культура

новости культуры

музыка

bts

дуа липа

maneskin (итальянская рок-группа)

москва

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753718137_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c14687a195651c3baee1c0f64588072.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Уходящий год подарил музыкальной индустрии десятки хороших песен, но только некоторые из них стали вирусными в тиктоке и попали на верхушки хит-парадов. Главные хиты 2021-го — в подборке РИА Новости. Maneskin — "Beggin"После победы на Евровидении в этом году участники итальянской рок-группы Maneskin "танком" пошли на музыкальные платформы и хит-парады. Завоевать верхушки всевозможных рейтингов рокеры смогли с ремиксом на трек "Beggin". Хотя песне более 50 лет и ее не раз перепевали другие исполнители, Maneskin придумали, как "освежить" этот и так вечнозеленый хит. Секрет прост: побольше рока и хриплого вокала фронтмена Дамиано Давида. BTS — "Butter"Танцевали все в этом году и под трек "Butter" южнокорейского бойз-бэнда BTS. Веселую и непринужденную песню на английском языке приняли поклонники K-pop и даже те, кто равнодушен к южнокорейскому попу. "Butter" также установил несколько рекордов Гиннесса. Например, клип на него стал самым просматриваемым музыкальным видео на YouTube за первые 24 часа с момента релиза. Он набрал более 108 миллионов показов (сейчас у ролика 656 миллионов — Прим. ред.).Minelli — "Rampampampam"Одним из самых главных хитов года стал и танцевальный трек "Rampampampam" румынской певицы Минелли.Ритмичная песня с приятным вокалом исполнительницы и запоминающимся мотивом "рам-пам-пам-пам" неожиданно попала в хит-парады Европы и плейлисты миллионов слушателей. А клип на нее набрал на YouTube более 140 миллионов просмотров. Lil Nas X — "Industry Baby"Подпевали все в этом году и синглу "Industry Baby", записанному Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) при участии рэпера Джека Харлоу.Песня не раз занимала первые места в хит-парадах разных стран и завоевала аудиторию в TikTok. На платформе пользователи продолжают накладывать видео на этот дерзкий и современный трек. Masked Wolf — "Astronaut In The Ocean"Эту песню наверняка слышал каждый, кто включал радио за последние шесть месяцев, даже не зная ее исполнителя и название. А между прочим, этот трек австралийского рэпера Гарри Майкла, более известного, как Masked Wolf, стал главным хитом среди пользователей тиктока в мире. Песня также попадала почти во все чарты, включая Billboard Hot 100, где в мае она заняла шестую строчку. Клип на "Astronaut In The Ocean" набрал 270 миллионов просмотров на YouTube. По словам Masked Wolf, на создание ролика у него ушло всего два часа и тысяча долларов. Джарахов & Markul — "Я в моменте"Этой песне в 2021-м подпевали даже дети. Среди российских этот трек Эльдара Джарахова и рэпера Markul заслуженно занимал первые места в чартах и эфирное время на радио.Легкий, добрый и спокойный — под этот сингл хочется мечтать, двигаться дальше и знать, что в жизни все обязательно наладится. Ваня Дмитриенко — "Венера-Юпитер"Тронул всех в уходящем году и 16-летний Ваня Дмитриенко. Под эту песню музыканта из Красноярска грустила, влюблялась и подпевала строкам "Ты Венера, я — Юпитер. Ты — Москва, я — Питер..." вся страна. В итоге песня о любви на расстоянии попала в первую десятку самых прослушиваемых российских треков на Apple Music, а Ване Дмитриенко еще и на "Вечернем Урганте" с ним выступил. Люся Чеботина — "Солнце Монако"Наверняка, заела и песня Люси Чеботиной. В треке исполнительница поет, что без любви ей не нужно ни "солнце Монако ни луна Сен-Тропе". По мнению многих слушателей, эта один из немногих удачных современных российских синглов. "Давно таких мелодичных и качевых песен не было", — высказались пользователи. HammAli & Navai — "Птичка"А грустили в этом году под "Птичку" в исполнении рэперов Александра Алиева и Наваи Бакирова, они же HammAli & Navai.В этой лирической песне исполнители поддержали девушек с разбитыми сердцами, которые никак не могут забыть своих бывших и по первому их зову "летят" к ним, как "птички". В результате этот трек HammAli & Navai стал номером один по версии Apple Music в России. Султан Лагучев — "Горький вкус"Об этой песне тоже знают все. Создал ее начинающий музыкант Султан Лагучев и сразу прославился. Его треку о любви весь год подпевали взрослые и дети, а клип на него YouTube назвал самым популярным роликом этого года среди российских пользователей. Однако хиту уходящего года почему-то многие не могут подпеть. Знают только первую строчку "А горький вкус твоей любви...". и сбиваются. А ведь дальше начинается самое интересное: "Меня убил, теперь без сил. А ты змея пустила яд любовный яд, а я так рад". Поэтому, возможно, текст лучше где-то записать или сохранить, поскольку без этой песни вряд ли теперь можно представить вечеринки, особенно новогодние.

https://ria.ru/20211226/trek-1765340733.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, музыка, bts, дуа липа, maneskin (итальянская рок-группа), москва, apple, youtube, россия, lil nas x