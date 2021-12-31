Новогодняя Москва тогда и сейчас

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За 80 лет новогодняя Москва не раз меняла свои наряды. Мы отправились в прошлое, посмотрели, как украшали столицу в разные эпохи и сравнили с сегодняшним днем.