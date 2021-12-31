https://ria.ru/20211231/moskva-1766315824.html
Новогодняя Москва тогда и сейчас
Новогодняя Москва тогда и сейчас - РИА Новости, 31.12.2021
Новогодняя Москва тогда и сейчас
За 80 лет новогодняя Москва не раз меняла свои наряды. Мы отправились в прошлое, посмотрели, как украшали столицу в разные эпохи и сравнили с сегодняшним днем.
2021-12-31T17:03
2021-12-31T17:03
2021-12-31T17:03
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766315654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f671378e8c083f24c1d1080c215c7bb3.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766315654_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ac09b6ab1e7462790b5cacda0e31e2c.jpg
Новогодняя Москва тогда и сейчас
За 80 лет новогодняя Москва не раз меняла свои наряды. Мы отправились в прошлое, посмотрели, как украшали столицу в разные эпохи и сравнили с сегодняшним днем.
2021-12-31T17:03
true
PT1M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, новый год
Новогодняя Москва тогда и сейчас
За 80 лет новогодняя Москва не раз меняла свои наряды. Мы отправились в прошлое, посмотрели, как украшали столицу в разные эпохи и сравнили с сегодняшним днем.
2021-12-31T17:03
true
PT1M49S
Новогодняя Москва тогда и сейчас
За 80 лет новогодняя Москва не раз меняла свои наряды. Мы отправились в прошлое, посмотрели, как украшали столицу в разные эпохи и сравнили с сегодняшним днем.