https://ria.ru/20211231/mks-1766332887.html
В НАСА рассказали о планах сотрудничества с партнерами по МКС до 2030 года
В НАСА рассказали о планах сотрудничества с партнерами по МКС до 2030 года - РИА Новости, 31.12.2021
В НАСА рассказали о планах сотрудничества с партнерами по МКС до 2030 года
Глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил о приверженности нынешней администрации США цели продления работы Международной космической... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T23:01
2021-12-31T23:01
2021-12-31T23:01
в мире
сша
япония
наса
международная космическая станция (мкс)
россия
билл нельсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил о приверженности нынешней администрации США цели продления работы Международной космической станции до 2030 года и готовности взаимодействовать для этого с международными партнерами по МКС, в том числе Россией, сообщает НАСА."Нельсон объявил сегодня о приверженности администрации Байдена-Харрис цели продолжения эксплуатации МКС до 2030 года и работе с международными партнерами в Европе, Японии, Канаде и России для обеспечения продолжения новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАСА.По словам Нельсона, МКС - является маяком мирного международного сотрудничества и "принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества"."Я рад, что администрация Байдена-Харрис взяла на себя обязательство продолжать работу станции до 2030 года ", - цитирует Нельсона сайт НАСА.Важность участия США в проекте МКС он объяснил стремлением к инновациям, конкурентно-способности, продвижению исследований и технологий, "необходимых для отправки первой женщины и первого темнокожего человека на Луну в рамках программы NASA Artemis", а также продвижению к отправке человека на Марс."Все больше наций проявляют активность в космосе, поэтому как никогда важно, чтобы США продолжали вести мир в растущих международных союзах и вопросе создания правил и норм мирного и ответственного использования космоса. Продление работы до 2030 года даст еще одно продуктивное десятилетие исследовательского прогресса и обеспечит плавный переход к возможностям на низкой околоземной орбите", - заявил Нельсон.
https://ria.ru/20211231/raketa-1766323118.html
https://ria.ru/20211231/roskosmos-1766321673.html
сша
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, наса, международная космическая станция (мкс), россия, билл нельсон
В НАСА рассказали о планах сотрудничества с партнерами по МКС до 2030 года
Глава НАСА Нельсон рассказал о планах сотрудничества с партнерами по МКС до 2030 года