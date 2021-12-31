https://ria.ru/20211231/mks-1766332887.html

В НАСА рассказали о планах сотрудничества с партнерами по МКС до 2030 года

В НАСА рассказали о планах сотрудничества с партнерами по МКС до 2030 года - РИА Новости, 31.12.2021

В НАСА рассказали о планах сотрудничества с партнерами по МКС до 2030 года

Глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил о приверженности нынешней администрации США цели продления работы Международной космической... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T23:01

2021-12-31T23:01

2021-12-31T23:01

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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил о приверженности нынешней администрации США цели продления работы Международной космической станции до 2030 года и готовности взаимодействовать для этого с международными партнерами по МКС, в том числе Россией, сообщает НАСА."Нельсон объявил сегодня о приверженности администрации Байдена-Харрис цели продолжения эксплуатации МКС до 2030 года и работе с международными партнерами в Европе, Японии, Канаде и России для обеспечения продолжения новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАСА.По словам Нельсона, МКС - является маяком мирного международного сотрудничества и "принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества"."Я рад, что администрация Байдена-Харрис взяла на себя обязательство продолжать работу станции до 2030 года ", - цитирует Нельсона сайт НАСА.Важность участия США в проекте МКС он объяснил стремлением к инновациям, конкурентно-способности, продвижению исследований и технологий, "необходимых для отправки первой женщины и первого темнокожего человека на Луну в рамках программы NASA Artemis", а также продвижению к отправке человека на Марс."Все больше наций проявляют активность в космосе, поэтому как никогда важно, чтобы США продолжали вести мир в растущих международных союзах и вопросе создания правил и норм мирного и ответственного использования космоса. Продление работы до 2030 года даст еще одно продуктивное десятилетие исследовательского прогресса и обеспечит плавный переход к возможностям на низкой околоземной орбите", - заявил Нельсон.

https://ria.ru/20211231/raketa-1766323118.html

https://ria.ru/20211231/roskosmos-1766321673.html

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в мире, сша, япония, наса, международная космическая станция (мкс), россия, билл нельсон